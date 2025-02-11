Edit ImageCrop12SaveSaveEdit Imagelarkspurprimulamaria sibylla merianlarkspur flowerorchidprimula verismeadow flowerpublic domain larkspurPrimula veris (hollow-necked cow primrose);Caltha palustris (meadow sedge);Corydalis cava (hollow-rooted larkspur) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 779 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4894 x 7536 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable farming design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView licensePrimula ×pubescens (garden auricle) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921257/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFlower delivery Instagram post 