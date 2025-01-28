rawpixel
Hemerocallis lilioasphodelus (yellow daylily) by Maria Sibylla Merian
maria sibylla merianhemerocallisdaylilydaffodil flowermid centuryyellow flowers vintage photoyellow botanical public domain art
Hemerocallis fulva (brown daylily);Ornithogalum arabicum (milk star) by Maria Sibylla Merian
Iris graminea (grass-leaved iris);Iris pseudacorus (yellow iris) by Maria Sibylla Merian
Narcissus jonquilla (rush-narcissus) by Maria Sibylla Merian
Narcissus ×medioluteus (two-flowered narcissus);Narcissus ×incomparabilis (garden narcissus) by Maria Sibylla Merian
Narcissus pseudonarcissus (daffodil);Narcissus tazetta (tazet) by Maria Sibylla Merian
Narcissus pseudonarcissus (daffodil) by Maria Sibylla Merian
Iris xiphium, possiblyIris latifolia (?) (Spanish iris or English iris) by Maria Sibylla Merian
Lilium pyrenaicum (Pyrenean lily) by Maria Sibylla Merian
Iris xiphium (Spanish iris) by Maria Sibylla Merian
Narcissus pseudonarcissus moschatus (musk narcissus);Narcissus bulbocodium (crinoline narcissus);Narcissus pseudonarcissus…
Fritillaria meleagris (common viper egg) by Maria Sibylla Merian
Narcissus poeticus (Prison lily) by Maria Sibylla Merian
Iris pallida (pale iris);Iris variegata (variegated iris) by Maria Sibylla Merian
Narcissus pseudonarcissus (daffodil);Narcissus tazetta aureus (gold-tazet) by Maria Sibylla Merian
Narcissus ×incomparabilis (garden narcissus);Narcissus pseudonarcissus (daffodil) by Maria Sibylla Merian
Narcissus pseudonarcissus (daffodil) by Maria Sibylla Merian
Sternbergia lutea (common sternbergia);Colchicum autumnale (autumn-timeless);Colchicum variegatum (spotted timeless) by…
Leucojum aestivum (summer plum);Galanthus nivalis (common snowdrop);Leucojum vernum (Dorotea lily) by Maria Sibylla Merian
Primula ×polyantha (?);Primula veris (?) by Maria Sibylla Merian
Crocus angustifolius (Balkan crocus);Crocus versicolor (alpine crocus);Crocus vernus (?) (spring crocus) by Maria Sibylla…
