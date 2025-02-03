Edit ImageCrop6SaveSaveEdit Imagehoneycombhoneyhoney vintagehoneycomb patternpublic domain honeyhoneycomb watercolorpublic domainround vintageDraft of a ceiling with many small circular round and polygonal cassettes with the main color yellowOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 820 pxHigh Resolution (HD) 3668 x 2507 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarMelting honey border set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15115328/melting-honey-border-set-editable-design-elementView licenseDraft barrel vault with octagonal and square cassettes in gray and redhttps://www.rawpixel.com/image/8923384/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain licenseMelting honey border set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15115329/melting-honey-border-set-editable-design-elementView licenseDraft for a ceiling with circular cassettes in yellowhttps://www.rawpixel.com/image/8919785/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain licenseMelting honey border set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15115325/melting-honey-border-set-editable-design-elementView licenseDraft for a ceiling with circular cassettes, alternating in yellow and violet on a blue backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8919789/image-background-watercolor-artFree Image from public domain licenseMelting honey border set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15115322/melting-honey-border-set-editable-design-elementView licenseDraft for a ceiling with hexagonal yellow cassettes with a wide green stripe around by Nicolai Abildgaardhttps://www.rawpixel.com/image/8924204/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain licenseMelting honey border set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15115326/melting-honey-border-set-editable-design-elementView licenseDraft ceiling with hexagonal cassettes and rosettes in yellow and violethttps://www.rawpixel.com/image/8921425/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain licenseMelting honey border set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15115327/melting-honey-border-set-editable-design-elementView licenseDraft ceiling with octagonal, hexagonal and square cassettes in yellow and purplehttps://www.rawpixel.com/image/8919772/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain licenseMelting honey border set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15115323/melting-honey-border-set-editable-design-elementView licenseDraft ceiling decoration with cassettes and in the center a circular image with the morning spreading flowers by Nicolai…https://www.rawpixel.com/image/8924171/image-face-flowers-watercolorFree Image from public domain licenseEditable honey bee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265210/editable-honey-bee-design-element-setView licenseDraft for a ceiling with circular cassettes in yellow and violethttps://www.rawpixel.com/image/8924110/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain licenseEditable honey bee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265208/editable-honey-bee-design-element-setView licenseDraft of a ceiling with square cassettes with faint reddish ground colorhttps://www.rawpixel.com/image/8787969/draft-ceiling-with-square-cassettes-with-faint-reddish-ground-colorFree Image from public domain licenseEditable honey bee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265214/editable-honey-bee-design-element-setView licenseDraft ceiling with circular cassettes with violet base tonehttps://www.rawpixel.com/image/8787776/draft-ceiling-with-circular-cassettes-with-violet-base-toneFree Image from public domain licenseEditable honey bee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322015/editable-honey-bee-design-element-setView licenseDraft for a geometric ceiling decoration with cassetteshttps://www.rawpixel.com/image/8923313/image-face-art-vintageFree Image from public domain licenseEditable honey bee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15264975/editable-honey-bee-design-element-setView licenseFragment of ceiling cassettes in yellow and violet by Nicolai Abildgaardhttps://www.rawpixel.com/image/8921439/image-face-watercolor-artFree Image from public domain licenseMelting honey border set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15113825/melting-honey-border-set-editable-design-elementView licenseDraft for a ceiling with a vaulted central section in violet and yellow by Nicolai Abildgaardhttps://www.rawpixel.com/image/8924107/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain licenseMelting honey border set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15113796/melting-honey-border-set-editable-design-elementView licenseDraft wall division in a room with a vaulted ceiling by Nicolai Abildgaardhttps://www.rawpixel.com/image/8923961/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain licenseEditable honey bee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265034/editable-honey-bee-design-element-setView licenseDraft for a ceiling decoration with circles and circle segmentshttps://www.rawpixel.com/image/8921432/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain licenseEditable honey bee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265334/editable-honey-bee-design-element-setView licensePart of draft for a ceiling decorationhttps://www.rawpixel.com/image/8792707/part-draft-for-ceiling-decorationFree Image from public domain licenseEditable honey bee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322127/editable-honey-bee-design-element-setView licensePart of a draft for a ceiling decoration with rosetteshttps://www.rawpixel.com/image/8791444/part-draft-for-ceiling-decoration-with-rosettesFree Image from public domain licenseEditable honey bee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15321945/editable-honey-bee-design-element-setView licenseDraft for decoration of the window wall in the apartment hall by Nicolai Abildgaardhttps://www.rawpixel.com/image/8923294/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain licenseEditable honey bee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265003/editable-honey-bee-design-element-setView licenseDraft for decoration of the inner long wall in the apartment hall.c. 1794 by Nicolai Abildgaardhttps://www.rawpixel.com/image/8923298/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain licenseEditable honey bee design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15264981/editable-honey-bee-design-element-setView licenseDraft of temple buildinghttps://www.rawpixel.com/image/8787479/draft-temple-buildingFree Image from public domain license