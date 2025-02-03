rawpixel
Edit ImageCrop
Draft of a ceiling with many small circular round and polygonal cassettes with the main color yellow
Save
Edit Image
honeycombhoneyhoney vintagehoneycomb patternpublic domain honeyhoneycomb watercolorpublic domainround vintage
Melting honey border set, editable design element
Melting honey border set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15115328/melting-honey-border-set-editable-design-elementView license
Draft barrel vault with octagonal and square cassettes in gray and red
Draft barrel vault with octagonal and square cassettes in gray and red
https://www.rawpixel.com/image/8923384/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain license
Melting honey border set, editable design element
Melting honey border set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15115329/melting-honey-border-set-editable-design-elementView license
Draft for a ceiling with circular cassettes in yellow
Draft for a ceiling with circular cassettes in yellow
https://www.rawpixel.com/image/8919785/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain license
Melting honey border set, editable design element
Melting honey border set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15115325/melting-honey-border-set-editable-design-elementView license
Draft for a ceiling with circular cassettes, alternating in yellow and violet on a blue background
Draft for a ceiling with circular cassettes, alternating in yellow and violet on a blue background
https://www.rawpixel.com/image/8919789/image-background-watercolor-artFree Image from public domain license
Melting honey border set, editable design element
Melting honey border set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15115322/melting-honey-border-set-editable-design-elementView license
Draft for a ceiling with hexagonal yellow cassettes with a wide green stripe around by Nicolai Abildgaard
Draft for a ceiling with hexagonal yellow cassettes with a wide green stripe around by Nicolai Abildgaard
https://www.rawpixel.com/image/8924204/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain license
Melting honey border set, editable design element
Melting honey border set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15115326/melting-honey-border-set-editable-design-elementView license
Draft ceiling with hexagonal cassettes and rosettes in yellow and violet
Draft ceiling with hexagonal cassettes and rosettes in yellow and violet
https://www.rawpixel.com/image/8921425/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain license
Melting honey border set, editable design element
Melting honey border set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15115327/melting-honey-border-set-editable-design-elementView license
Draft ceiling with octagonal, hexagonal and square cassettes in yellow and purple
Draft ceiling with octagonal, hexagonal and square cassettes in yellow and purple
https://www.rawpixel.com/image/8919772/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain license
Melting honey border set, editable design element
Melting honey border set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15115323/melting-honey-border-set-editable-design-elementView license
Draft ceiling decoration with cassettes and in the center a circular image with the morning spreading flowers by Nicolai…
Draft ceiling decoration with cassettes and in the center a circular image with the morning spreading flowers by Nicolai…
https://www.rawpixel.com/image/8924171/image-face-flowers-watercolorFree Image from public domain license
Editable honey bee design element set
Editable honey bee design element set
https://www.rawpixel.com/image/15265210/editable-honey-bee-design-element-setView license
Draft for a ceiling with circular cassettes in yellow and violet
Draft for a ceiling with circular cassettes in yellow and violet
https://www.rawpixel.com/image/8924110/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain license
Editable honey bee design element set
Editable honey bee design element set
https://www.rawpixel.com/image/15265208/editable-honey-bee-design-element-setView license
Draft of a ceiling with square cassettes with faint reddish ground color
Draft of a ceiling with square cassettes with faint reddish ground color
https://www.rawpixel.com/image/8787969/draft-ceiling-with-square-cassettes-with-faint-reddish-ground-colorFree Image from public domain license
Editable honey bee design element set
Editable honey bee design element set
https://www.rawpixel.com/image/15265214/editable-honey-bee-design-element-setView license
Draft ceiling with circular cassettes with violet base tone
Draft ceiling with circular cassettes with violet base tone
https://www.rawpixel.com/image/8787776/draft-ceiling-with-circular-cassettes-with-violet-base-toneFree Image from public domain license
Editable honey bee design element set
Editable honey bee design element set
https://www.rawpixel.com/image/15322015/editable-honey-bee-design-element-setView license
Draft for a geometric ceiling decoration with cassettes
Draft for a geometric ceiling decoration with cassettes
https://www.rawpixel.com/image/8923313/image-face-art-vintageFree Image from public domain license
Editable honey bee design element set
Editable honey bee design element set
https://www.rawpixel.com/image/15264975/editable-honey-bee-design-element-setView license
Fragment of ceiling cassettes in yellow and violet by Nicolai Abildgaard
Fragment of ceiling cassettes in yellow and violet by Nicolai Abildgaard
https://www.rawpixel.com/image/8921439/image-face-watercolor-artFree Image from public domain license
Melting honey border set, editable design element
Melting honey border set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15113825/melting-honey-border-set-editable-design-elementView license
Draft for a ceiling with a vaulted central section in violet and yellow by Nicolai Abildgaard
Draft for a ceiling with a vaulted central section in violet and yellow by Nicolai Abildgaard
https://www.rawpixel.com/image/8924107/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain license
Melting honey border set, editable design element
Melting honey border set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15113796/melting-honey-border-set-editable-design-elementView license
Draft wall division in a room with a vaulted ceiling by Nicolai Abildgaard
Draft wall division in a room with a vaulted ceiling by Nicolai Abildgaard
https://www.rawpixel.com/image/8923961/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain license
Editable honey bee design element set
Editable honey bee design element set
https://www.rawpixel.com/image/15265034/editable-honey-bee-design-element-setView license
Draft for a ceiling decoration with circles and circle segments
Draft for a ceiling decoration with circles and circle segments
https://www.rawpixel.com/image/8921432/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain license
Editable honey bee design element set
Editable honey bee design element set
https://www.rawpixel.com/image/15265334/editable-honey-bee-design-element-setView license
Part of draft for a ceiling decoration
Part of draft for a ceiling decoration
https://www.rawpixel.com/image/8792707/part-draft-for-ceiling-decorationFree Image from public domain license
Editable honey bee design element set
Editable honey bee design element set
https://www.rawpixel.com/image/15322127/editable-honey-bee-design-element-setView license
Part of a draft for a ceiling decoration with rosettes
Part of a draft for a ceiling decoration with rosettes
https://www.rawpixel.com/image/8791444/part-draft-for-ceiling-decoration-with-rosettesFree Image from public domain license
Editable honey bee design element set
Editable honey bee design element set
https://www.rawpixel.com/image/15321945/editable-honey-bee-design-element-setView license
Draft for decoration of the window wall in the apartment hall by Nicolai Abildgaard
Draft for decoration of the window wall in the apartment hall by Nicolai Abildgaard
https://www.rawpixel.com/image/8923294/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain license
Editable honey bee design element set
Editable honey bee design element set
https://www.rawpixel.com/image/15265003/editable-honey-bee-design-element-setView license
Draft for decoration of the inner long wall in the apartment hall.c. 1794 by Nicolai Abildgaard
Draft for decoration of the inner long wall in the apartment hall.c. 1794 by Nicolai Abildgaard
https://www.rawpixel.com/image/8923298/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain license
Editable honey bee design element set
Editable honey bee design element set
https://www.rawpixel.com/image/15264981/editable-honey-bee-design-element-setView license
Draft of temple building
Draft of temple building
https://www.rawpixel.com/image/8787479/draft-temple-buildingFree Image from public domain license