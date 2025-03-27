Edit ImageCrop14SaveSaveEdit Imagecc0 narcissusdaffodildaffodil flowerdaffodil public domainmaria sibylla merianmaria sibylla merian daffodilmid centuryvintage daffodilNarcissus pseudonarcissus (daffodil) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 795 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4716 x 7118 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSummer bloom poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10757334/summer-bloom-poster-template-editable-text-designView licenseNarcissus pseudonarcissus moschatus (musk narcissus);Narcissus bulbocodium (crinoline narcissus);Narcissus pseudonarcissus…https://www.rawpixel.com/image/8921433/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom social story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9778913/summer-bloom-social-story-template-editable-textView licenseNarcissus pseudonarcissus (daffodil);Narcissus tazetta aureus (gold-tazet) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921744/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9778734/summer-bloom-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseNarcissus ×incomparabilis (garden narcissus);Narcissus pseudonarcissus (daffodil) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921670/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVibrant visions social story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9778908/vibrant-visions-social-story-template-editable-textView licenseNarcissus pseudonarcissus (daffodil);Narcissus tazetta (tazet) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921738/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9332365/summer-bloom-facebook-post-template-editable-designView licenseNarcissus pseudonarcissus (daffodil) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921557/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9778912/summer-bloom-blog-banner-template-editable-designView licenseNarcissus jonquilla (rush-narcissus) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921555/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVibrant visions Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9778731/vibrant-visions-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseNarcissus poeticus (Prison lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921666/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVibrant visions blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9778909/vibrant-visions-blog-banner-template-editable-designView licenseNarcissus ×medioluteus (two-flowered narcissus);Narcissus ×incomparabilis (garden narcissus) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921620/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseBeauty skin care Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9778732/beauty-skin-care-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseFritillaria meleagris (common viper egg) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921891/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10757168/summer-bloom-blog-banner-template-editable-textView licenseIris graminea (grass-leaved iris);Iris pseudacorus (yellow iris) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921258/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10757493/summer-bloom-instagram-story-template-editable-textView licenseIris pallida (pale iris);Iris variegata (variegated iris) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921550/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseBeauty skin care social story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9778910/beauty-skin-care-social-story-template-editable-textView licenseHemerocallis lilioasphodelus (yellow daylily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921321/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseBeauty skin care blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9778911/beauty-skin-care-blog-banner-template-editable-designView licenseIris xiphium (Spanish iris) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921341/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFlowers bloom poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11735811/flowers-bloom-poster-template-editable-text-and-designView licenseIris xiphium, possiblyIris latifolia (?) (Spanish iris or English iris) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921464/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVintage daffodil flowers png washi tape, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9181691/vintage-daffodil-flowers-png-washi-tape-editable-designView licenseLilium pyrenaicum (Pyrenean lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921388/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVintage daffodil flowers washi tape, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9181516/vintage-daffodil-flowers-washi-tape-editable-designView licenseHemerocallis fulva (brown daylily);Ornithogalum arabicum (milk star) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921674/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSpring sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843064/spring-sale-instagram-post-template-editable-textView licenseLeucojum aestivum (summer plum);Galanthus nivalis (common snowdrop);Leucojum vernum (Dorotea lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921931/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSpring sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11554502/spring-sale-instagram-post-template-editable-textView licensePrimula ×polyantha (?);Primula veris (?) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921792/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseArt & flower Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18819207/art-flower-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseSternbergia lutea (common sternbergia);Colchicum autumnale (autumn-timeless);Colchicum variegatum (spotted timeless) by…https://www.rawpixel.com/image/8922184/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFlowers bloom Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11735810/flowers-bloom-instagram-story-template-editable-textView licenseCrocus angustifolius (Balkan crocus);Crocus versicolor (alpine crocus);Crocus vernus (?) (spring crocus) by Maria Sibylla…https://www.rawpixel.com/image/8921925/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain license