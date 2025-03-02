Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagewatercolorwoman headladypencil drawingfacepersonartwatercolourUnknown by Elise Konstantin HansenOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 976 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5537 x 6806 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877417/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licenseUnknownhttps://www.rawpixel.com/image/8807654/unknownFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877228/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licenseFrom Enghavevej.Evening by Peter Hansenhttps://www.rawpixel.com/image/8920644/from-enghavevejevening-peter-hansenFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman png element, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10792624/watercolor-victorian-woman-png-element-editable-remix-designView licenseUnknown by Peter Hansenhttps://www.rawpixel.com/image/8922743/unknown-peter-hansenFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10877587/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licensePortrait of the artist's wife Elise by Peter Hansenhttps://www.rawpixel.com/image/8919277/image-face-art-vintageFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199907/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licenseUnknown by Peter Hansenhttps://www.rawpixel.com/image/8924818/unknown-peter-hansenFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman mobile wallpaper, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10792823/watercolor-victorian-woman-mobile-wallpaper-editable-remix-designView licenseThe house in Skipperalleehttps://www.rawpixel.com/image/8736960/the-house-skipperalleeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian plant lady, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10793053/watercolor-victorian-plant-lady-editable-remix-designView licenseFull-length portrait of Miss.V. Dupuis, resting his arm on a harp by Henry Edridgehttps://www.rawpixel.com/image/8923968/image-face-watercolor-artFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman & dog, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10360723/watercolor-victorian-woman-dog-editable-remix-designView licenseFrom Enghavevej.Evening by Peter Hansen. Original public domain image from Statens Museum for Kunst. Digitally enhanced by…https://www.rawpixel.com/image/9851223/image-face-people-artFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10659626/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseWoman distributing bread by Lorenz Frølichhttps://www.rawpixel.com/image/8923057/woman-distributing-breadFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman & dog, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450804/editable-watercolor-victorian-woman-dog-desktop-wallpaper-designView licenseStanding womanhttps://www.rawpixel.com/image/8793459/standing-womanFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10198793/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseUnknown by Constantin Hansenhttps://www.rawpixel.com/image/8920703/unknown-constantin-hansenFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10256643/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseGirl in morning suit by Christen Dalsgaardhttps://www.rawpixel.com/image/8924538/girl-morning-suitFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10479762/watercolor-victorian-woman-editable-remix-designView licenseItalian mountain landscape by Poul Simon Christiansenhttps://www.rawpixel.com/image/8922094/italian-mountain-landscapeFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in Autumn, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10657977/watercolor-victorian-woman-autumn-editable-remix-designView licenseUnknownhttps://www.rawpixel.com/image/8798074/unknownFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman at balcony, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11472468/editable-watercolor-victorian-woman-balcony-desktop-wallpaper-designView licenseCopy after early Christian mosaics, as well as color noteshttps://www.rawpixel.com/image/8790429/copy-after-early-christian-mosaics-well-color-notesFree Image from public domain licenseEditable watercolor Victorian woman in Autumn, desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11450788/editable-watercolor-victorian-woman-autumn-desktop-wallpaper-designView licenseDraft Medieval Letters by Agnes Slott-Møllerhttps://www.rawpixel.com/image/8922853/image-face-plant-watercolorFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10308505/watercolor-woman-balcony-editable-remix-designView licenseYoung ladyhttps://www.rawpixel.com/image/8812523/young-ladyFree Image from public domain licenseMood-boosting plants Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11995224/mood-boosting-plants-instagram-post-template-editable-textView licenseElderly ladyhttps://www.rawpixel.com/image/8733238/elderly-ladyFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman at balcony, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10195203/watercolor-victorian-woman-balcony-editable-remix-designView licenseCopies after early Christian mosaics, as well as noteshttps://www.rawpixel.com/image/8790101/copies-after-early-christian-mosaics-well-notesFree Image from public domain licenseWatercolor woman at balcony, editable desktop wallpaper designhttps://www.rawpixel.com/image/11441899/watercolor-woman-balcony-editable-desktop-wallpaper-designView licenseTree top by Peter Hansenhttps://www.rawpixel.com/image/8919526/tree-top-peter-hansenFree Image from public domain license