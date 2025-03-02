rawpixel
Edit ImageCrop
Unknown by Kikugawa Eizan
Save
Edit Image
japanesevintage ladyjapanese ukiyo-e artfashionukiyo-eukiyo-e artkikugawa eizanjapanese woodblock prints public domain
Japanese woman, Fuji Mount illustration background remixed by rawpixel.
Japanese woman, Fuji Mount illustration background remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12670399/japanese-woman-fuji-mount-illustration-background-remixed-rawpixelView license
Venyttelevä nainen sarjasta tosei sugata awase, 1818 - 1842, Kikugawa Eizan
Venyttelevä nainen sarjasta tosei sugata awase, 1818 - 1842, Kikugawa Eizan
https://www.rawpixel.com/image/8865421/image-art-public-domain-womanFree Image from public domain license
Japanese woman, Fuji Mount illustration background remixed by rawpixel.
Japanese woman, Fuji Mount illustration background remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12670393/japanese-woman-fuji-mount-illustration-background-remixed-rawpixelView license
Young Woman Making Her Toilet
Young Woman Making Her Toilet
https://www.rawpixel.com/image/12490757/young-woman-making-her-toiletFree Image from public domain license
Buddhist center poster template
Buddhist center poster template
https://www.rawpixel.com/image/12740600/buddhist-center-poster-templateView license
Kaunotar. bijin-ga, 1843 - 1847, Kikugawa Eizan
Kaunotar. bijin-ga, 1843 - 1847, Kikugawa Eizan
https://www.rawpixel.com/image/8864768/kaunotar-bijin-ga-1843-1847Free Image from public domain license
Japanese fashion editable poster template, vintage Ukiyo-e art remix
Japanese fashion editable poster template, vintage Ukiyo-e art remix
https://www.rawpixel.com/image/7824066/japanese-fashion-editable-poster-template-vintage-ukiyo-e-art-remixView license
Album of Prints by Kikugawa Eizan, Utagawa Kunisada, and Utagawa Kunimaru by Utagawa Kunisada
Album of Prints by Kikugawa Eizan, Utagawa Kunisada, and Utagawa Kunimaru by Utagawa Kunisada
https://www.rawpixel.com/image/9183766/image-paper-art-vintageFree Image from public domain license
Yukata fashion editable poster template, vintage Ukiyo-e art remix
Yukata fashion editable poster template, vintage Ukiyo-e art remix
https://www.rawpixel.com/image/7825914/yukata-fashion-editable-poster-template-vintage-ukiyo-e-art-remixView license
Ide no tamagawa
Ide no tamagawa
https://www.rawpixel.com/image/8650079/ide-tamagawaFree Image from public domain license
Kimono poster template
Kimono poster template
https://www.rawpixel.com/image/12696601/kimono-poster-templateView license
A cat dressed as a woman tapping the head of an octopus by Utagawa Kuniyoshi.
A cat dressed as a woman tapping the head of an octopus by Utagawa Kuniyoshi.
https://www.rawpixel.com/image/9976585/image-face-cat-personFree Image from public domain license
Buddha statue poster template
Buddha statue poster template
https://www.rawpixel.com/image/12740442/buddha-statue-poster-templateView license
Part of a triptych: "The Fox Forfeit Game", Kikugana Eizan
Part of a triptych: "The Fox Forfeit Game", Kikugana Eizan
https://www.rawpixel.com/image/8844762/part-triptych-the-fox-forfeit-gameFree Image from public domain license
Kimono Instagram story template
Kimono Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/12708830/kimono-instagram-story-templateView license
Tamaya-talon kurtisaani
Tamaya-talon kurtisaani
https://www.rawpixel.com/image/9819365/tamaya-talon-kurtisaaniFree Image from public domain license
New collection poster template, editable text and design
New collection poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12662627/new-collection-poster-template-editable-text-and-designView license
An American Officer Indicating Directions to his Wife ("Amerikajin"), from "Japanese Translations of Barbarian Words ("Bango…
An American Officer Indicating Directions to his Wife ("Amerikajin"), from "Japanese Translations of Barbarian Words ("Bango…
https://www.rawpixel.com/image/8849412/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Buddha statue blog banner template
Buddha statue blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/13059448/buddha-statue-blog-banner-templateView license
Tyttö ja matkalaukku, sarjasta kahdeksan kaunotarta omista
Tyttö ja matkalaukku, sarjasta kahdeksan kaunotarta omista
https://www.rawpixel.com/image/9819245/image-art-vintage-illustrationFree Image from public domain license
Gratitude quote, Instagram post template, editable design
Gratitude quote, Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/17001501/gratitude-quote-instagram-post-template-editable-designView license
Woman washing her neck
Woman washing her neck
https://www.rawpixel.com/image/9819107/woman-washing-her-neckFree Image from public domain license
Ohara Koson's editable Common and Golden Carp. Original from the Los Angeles County Museum of Art. Remastered by rawpixel.
Ohara Koson's editable Common and Golden Carp. Original from the Los Angeles County Museum of Art. Remastered by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8909837/png-1900s-20th-century-animalView license
Shinmei by Kikukawa Eizan
Shinmei by Kikukawa Eizan
https://www.rawpixel.com/image/11931881/shinmei-kikukawa-eizanFree Image from public domain license
Buddha statue Instagram post template
Buddha statue Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13059450/buddha-statue-instagram-post-templateView license
Tuntematon aihe sarjasta "kodakara rokkasen", 1820
Tuntematon aihe sarjasta "kodakara rokkasen", 1820
https://www.rawpixel.com/image/9818425/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Ukiyo-e exhibition editable poster template, vintage design
Ukiyo-e exhibition editable poster template, vintage design
https://www.rawpixel.com/image/7836388/ukiyo-e-exhibition-editable-poster-template-vintage-designView license
Women Walking in a Garden by Kikukawa Eizan
Women Walking in a Garden by Kikukawa Eizan
https://www.rawpixel.com/image/11931410/women-walking-garden-kikukawa-eizanFree Image from public domain license
Japan expo editable poster template, vintage Ukiyo-e art remix
Japan expo editable poster template, vintage Ukiyo-e art remix
https://www.rawpixel.com/image/7858706/japan-expo-editable-poster-template-vintage-ukiyo-e-art-remixView license
Tanabata by Kikukawa Eizan
Tanabata by Kikukawa Eizan
https://www.rawpixel.com/image/11922738/tanabata-kikukawa-eizanFree Image from public domain license
Japanese women illustration sticker set, editable design
Japanese women illustration sticker set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8701560/japanese-women-illustration-sticker-set-editable-designView license
Kävelyllä, sarjasta seitsemän sievän pikkutytön muotokuvat
Kävelyllä, sarjasta seitsemän sievän pikkutytön muotokuvat
https://www.rawpixel.com/image/9819108/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Buddha statue Facebook story template
Buddha statue Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/13059449/buddha-statue-facebook-story-templateView license
Hikeyotsu no yoru no ame. Original from the Library of Congress.
Hikeyotsu no yoru no ame. Original from the Library of Congress.
https://www.rawpixel.com/image/7636340/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Inspirational quote, Instagram post template, editable design
Inspirational quote, Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16998880/inspirational-quote-instagram-post-template-editable-designView license
Rōka no geigi. Original from the Library of Congress.
Rōka no geigi. Original from the Library of Congress.
https://www.rawpixel.com/image/7636065/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Japanese fashion Facebook ad template, customizable Ukiyo-e art remix design
Japanese fashion Facebook ad template, customizable Ukiyo-e art remix design
https://www.rawpixel.com/image/7756854/japanese-fashion-facebook-template-customizable-ukiyo-e-art-remix-designView license
Mitōshi no aki no tsuki. Original from the Library of Congress.
Mitōshi no aki no tsuki. Original from the Library of Congress.
https://www.rawpixel.com/image/7636314/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Japanese culture festival poster template, editable text and design
Japanese culture festival poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12660188/japanese-culture-festival-poster-template-editable-text-and-designView license
Sayogoromo misa tatejima. Original from the Library of Congress.
Sayogoromo misa tatejima. Original from the Library of Congress.
https://www.rawpixel.com/image/7636333/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license