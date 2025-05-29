rawpixel
Edit ImageCrop
Rosa (?) (rose);Syringa vulgaris (common sorrel) by Maria Sibylla Merian
Save
Edit Image
maria sibylla meriansorrelastragalusmaria merianvintage roses17th centurymid centuryhans simon holtzbecker
Get your glow Instagram post template, editable text
Get your glow Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843541/get-your-glow-instagram-post-template-editable-textView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8922256/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Vegetable gardening Instagram post template, editable text
Vegetable gardening Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843559/vegetable-gardening-instagram-post-template-editable-textView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921292/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Flower delivery Instagram post template
Flower delivery Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13606286/flower-delivery-instagram-post-templateView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8922168/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Farmers market Instagram post template, editable text
Farmers market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11734077/farmers-market-instagram-post-template-editable-textView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8922196/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Art nature exhibition Instagram post template
Art nature exhibition Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/9967107/art-nature-exhibition-instagram-post-templateView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921391/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Organic vegetables Instagram post template, editable text
Organic vegetables Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843394/organic-vegetables-instagram-post-template-editable-textView license
Aconitum napellus (?) (true storm hat);Aconitum variegatum, possiblyAconitum ×cammarum (?) (variegated storm hat, possibly…
Aconitum napellus (?) (true storm hat);Aconitum variegatum, possiblyAconitum ×cammarum (?) (variegated storm hat, possibly…
https://www.rawpixel.com/image/8921291/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Tomato recipes Instagram post template, editable text
Tomato recipes Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843175/tomato-recipes-instagram-post-template-editable-textView license
Cardamine pratensis (cress);Campanula rotundifolia (?) (little bell);Silene vulgaris (?) (bladder moth) by Maria Sibylla…
Cardamine pratensis (cress);Campanula rotundifolia (?) (little bell);Silene vulgaris (?) (bladder moth) by Maria Sibylla…
https://www.rawpixel.com/image/8921892/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Grow your food Instagram post template, editable text
Grow your food Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/10202696/grow-your-food-instagram-post-template-editable-textView license
Lilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla Merian
Lilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921562/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Editable farming design, community remix
Editable farming design, community remix
https://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView license
Primula vulgaris (large-flowered cowslip);Primula ×pubescens (garden auricle) by Maria Sibylla Merian
Primula vulgaris (large-flowered cowslip);Primula ×pubescens (garden auricle) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921893/image-flower-rose-plantFree Image from public domain license
Minimal photo frame mockup, home decor
Minimal photo frame mockup, home decor
https://www.rawpixel.com/image/7705409/minimal-photo-frame-mockup-home-decorView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8922258/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Summer sale, Instagram post template, editable design
Summer sale, Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/17002595/summer-sale-instagram-post-template-editable-designView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921293/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Coffee beans label template
Coffee beans label template
https://www.rawpixel.com/image/14777258/coffee-beans-label-templateView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921883/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Young adult fiction cover template
Young adult fiction cover template
https://www.rawpixel.com/image/14196651/young-adult-fiction-cover-templateView license
Primula ×pubescens (garden auricle) by Maria Sibylla Merian
Primula ×pubescens (garden auricle) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921257/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Women community Instagram post template, editable text
Women community Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11726995/women-community-instagram-post-template-editable-textView license
Matthiola incana (winter nightshade);Erysimum cheiri (golden lacquer) by Maria Sibylla Merian
Matthiola incana (winter nightshade);Erysimum cheiri (golden lacquer) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921392/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Immersive art experience Instagram post template, editable text
Immersive art experience Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11764437/immersive-art-experience-instagram-post-template-editable-textView license
Ranunculus asiaticus (garden buttercup) by Maria Sibylla Merian
Ranunculus asiaticus (garden buttercup) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921618/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Flower shop Instagram post template, editable text
Flower shop Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11764509/flower-shop-instagram-post-template-editable-textView license
Calendula officinalis (garden marigold) by Maria Sibylla Merian
Calendula officinalis (garden marigold) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921201/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Sale shopping promotion poster template and design
Sale shopping promotion poster template and design
https://www.rawpixel.com/image/12704546/sale-shopping-promotion-poster-template-and-designView license
Rosa hemisphaerica (sulphur yellow rose);Rosa ×alba (white rose) by Maria Sibylla Merian
Rosa hemisphaerica (sulphur yellow rose);Rosa ×alba (white rose) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921535/image-flower-rose-plantFree Image from public domain license
Women's day deal blog banner template, editable text
Women's day deal blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12035981/womens-day-deal-blog-banner-template-editable-textView license
Convallaria majalis rosea (red lily of the valley);Convallaria majalis (lily lily) by Maria Sibylla Merian
Convallaria majalis rosea (red lily of the valley);Convallaria majalis (lily lily) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921559/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Women's day deal Instagram post template, editable text
Women's day deal Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11726935/womens-day-deal-instagram-post-template-editable-textView license
Anemone ×fulgens (shiny anemone) by Maria Sibylla Merian
Anemone ×fulgens (shiny anemone) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921552/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Women's day deal Instagram story template, editable text
Women's day deal Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12035984/womens-day-deal-instagram-story-template-editable-textView license
Title page.Flower wreath by Maria Sibylla Merian
Title page.Flower wreath by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8920550/title-pageflower-wreath-maria-sibylla-merianFree Image from public domain license