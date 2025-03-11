rawpixel
Edit ImageCrop
Primula vulgaris (large-flowered cowslip);Primula ×pubescens (garden auricle) by Maria Sibylla Merian
Save
Edit Image
primulamaria sibylla merianprimula vulgarismaria sibyllaenvelopebouquet herbsvintage gardeningbotanical vintage herbs
Editable farming design, community remix
Editable farming design, community remix
https://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView license
Primula ×pubescens (garden auricle) by Maria Sibylla Merian
Primula ×pubescens (garden auricle) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921257/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Vegetable gardening Instagram post template, editable text
Vegetable gardening Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843559/vegetable-gardening-instagram-post-template-editable-textView license
Viburnum opulus (common snowball);Jasminum officinale (Jasmine);Cytisus scoparius (common broom) by Maria Sibylla Merian
Viburnum opulus (common snowball);Jasminum officinale (Jasmine);Cytisus scoparius (common broom) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921790/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Aesthetic blue flowers, editable element set
Aesthetic blue flowers, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16594973/aesthetic-blue-flowers-editable-element-setView license
Cardamine pratensis (cress);Campanula rotundifolia (?) (little bell);Silene vulgaris (?) (bladder moth) by Maria Sibylla…
Cardamine pratensis (cress);Campanula rotundifolia (?) (little bell);Silene vulgaris (?) (bladder moth) by Maria Sibylla…
https://www.rawpixel.com/image/8921892/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Herbs Facebook post template
Herbs Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12932701/herbs-facebook-post-templateView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8922168/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Gardening for seniors Facebook post template
Gardening for seniors Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12932714/gardening-for-seniors-facebook-post-templateView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8922196/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Spring sale poster template
Spring sale poster template
https://www.rawpixel.com/image/14736565/spring-sale-poster-templateView license
Rosa (?) (rose);Syringa vulgaris (common sorrel) by Maria Sibylla Merian
Rosa (?) (rose);Syringa vulgaris (common sorrel) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921877/image-flower-rose-plantFree Image from public domain license
Wedding invitation png, purple flower bouquet paper collage, editable design
Wedding invitation png, purple flower bouquet paper collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9259355/wedding-invitation-png-purple-flower-bouquet-paper-collage-editable-designView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8922258/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Spring fragrance Instagram post template, editable text and design
Spring fragrance Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18819239/spring-fragrance-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921293/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Aesthetic embroidery nature, editable design element remix set
Aesthetic embroidery nature, editable design element remix set
https://www.rawpixel.com/image/15380060/aesthetic-embroidery-nature-editable-design-element-remix-setView license
Ranunculus asiaticus (garden buttercup) by Maria Sibylla Merian
Ranunculus asiaticus (garden buttercup) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921618/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Vintage floral collage elements, editable element set
Vintage floral collage elements, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16498536/vintage-floral-collage-elements-editable-element-setView license
Calendula officinalis (garden marigold) by Maria Sibylla Merian
Calendula officinalis (garden marigold) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921201/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Autumn flower frame, vintage paper editable design
Autumn flower frame, vintage paper editable design
https://www.rawpixel.com/image/10103779/autumn-flower-frame-vintage-paper-editable-designView license
Tulipa gesneriana (garden tulip) by Maria Sibylla Merian
Tulipa gesneriana (garden tulip) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921454/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Natural beauty Instagram post template, editable text
Natural beauty Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/10165354/natural-beauty-instagram-post-template-editable-textView license
Tulipa gesneriana (garden tulip) by Maria Sibylla Merian
Tulipa gesneriana (garden tulip) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921632/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Editable flower enamel pin badge design element set
Editable flower enamel pin badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15305597/editable-flower-enamel-pin-badge-design-element-setView license
Primula veris (hollow-necked cow primrose);Caltha palustris (meadow sedge);Corydalis cava (hollow-rooted larkspur) by Maria…
Primula veris (hollow-necked cow primrose);Caltha palustris (meadow sedge);Corydalis cava (hollow-rooted larkspur) by Maria…
https://www.rawpixel.com/image/8921214/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Floral boutique poster template
Floral boutique poster template
https://www.rawpixel.com/image/14460199/floral-boutique-poster-templateView license
Polemonium caeruleum (common Jacob's ladder);Lotus tetragonolobus (asparagus pea) by Maria Sibylla Merian
Polemonium caeruleum (common Jacob's ladder);Lotus tetragonolobus (asparagus pea) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921445/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Editable watercolor flower bouquet design element set
Editable watercolor flower bouquet design element set
https://www.rawpixel.com/image/15174997/editable-watercolor-flower-bouquet-design-element-setView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921292/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Perfume branding Instagram post template, editable text
Perfume branding Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11558454/perfume-branding-instagram-post-template-editable-textView license
Jasminum odoratissimum (house jasmine);Punica granatum (pomegranate) by Maria Sibylla Merian
Jasminum odoratissimum (house jasmine);Punica granatum (pomegranate) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921448/image-flower-rose-plantFree Image from public domain license
Get your glow Instagram post template, editable text
Get your glow Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843541/get-your-glow-instagram-post-template-editable-textView license
Mirabilis jalapa (miracle flower);Bellis perennis (common daisy) by Maria Sibylla Merian
Mirabilis jalapa (miracle flower);Bellis perennis (common daisy) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8922417/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Exotic birds background, vintage animal illustration. Remixed by rawpixel.
Exotic birds background, vintage animal illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12708329/exotic-birds-background-vintage-animal-illustration-remixed-rawpixelView license
Aconitum napellus (?) (true storm hat);Aconitum variegatum, possiblyAconitum ×cammarum (?) (variegated storm hat, possibly…
Aconitum napellus (?) (true storm hat);Aconitum variegatum, possiblyAconitum ×cammarum (?) (variegated storm hat, possibly…
https://www.rawpixel.com/image/8921291/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Flower expo poster template
Flower expo poster template
https://www.rawpixel.com/image/12968148/flower-expo-poster-templateView license
Amaranthus cruentus (red amaranth);Jacobaea maritima (grey leaf);Clematis integrifolia (blue perennial clematis) by Maria…
Amaranthus cruentus (red amaranth);Jacobaea maritima (grey leaf);Clematis integrifolia (blue perennial clematis) by Maria…
https://www.rawpixel.com/image/8922348/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Editable vintage watercolor pink flowers illustration
Editable vintage watercolor pink flowers illustration
https://www.rawpixel.com/image/9061424/editable-vintage-watercolor-pink-flowers-illustrationView license
Primula ×polyantha (?);Primula veris (?) by Maria Sibylla Merian
Primula ×polyantha (?);Primula veris (?) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921792/image-flower-plant-artFree Image from public domain license