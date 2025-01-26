Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageplaster castefacepersonartvintagepublic domainadultwomanTrajan's column.Horse headOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 948 pxHigh Resolution (HD) 1600 x 1264 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licenseTrajan's column.Horse headhttps://www.rawpixel.com/image/8775375/trajans-columnhorse-headFree Image from public domain licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView licenseTrajan's column.Female head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8923794/trajans-columnfemale-head-right-profileFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775004/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseVintage woman holding money, finance collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600792/vintage-woman-holding-money-finance-collage-remix-editable-designView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8923873/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseTrajan's column.Man's headhttps://www.rawpixel.com/image/8775337/trajans-columnmans-headFree Image from public domain licenseVintage woman holding heart, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600722/vintage-woman-holding-heart-valentines-day-collage-remix-editable-designView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775373/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseVintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9609871/vintage-woman-holding-rose-valentines-day-collage-remix-editable-designView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775161/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775417/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775190/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8774972/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseFilm frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775044/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseNature sources Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14888081/nature-sources-instagram-story-template-editable-designView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775131/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseVintage woman holding gift, Christmas collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12633419/vintage-woman-holding-gift-christmas-collage-illustration-editable-designView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775241/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseVintage woman holding gift, Christmas collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12642068/vintage-woman-holding-gift-christmas-collage-illustration-editable-designView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775202/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775094/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseVintage women's fashion background, pink vintage design, remixed from the artwork of George Barbier, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8647445/png-aesthetic-art-nouveau-styleView licenseTrajan's column.Male head, right profile (fragment, lower face)https://www.rawpixel.com/image/8773479/trajans-columnmale-head-right-profile-fragment-lower-faceFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775216/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseVote Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11921782/vote-instagram-story-template-editable-textView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775380/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseWoman in sunhat, vintage fashion editable illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349955/woman-sunhat-vintage-fashion-editable-illustration-remixed-rawpixelView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775136/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775248/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain license