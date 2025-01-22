Edit ImageCrop7SaveSaveEdit Imagemaria sibylla meriandahliaherbscolumbine public domainaquilegiagouachecolumbineflower paintingAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 757 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4838 x 7672 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFlower delivery Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13606286/flower-delivery-instagram-post-templateView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921292/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable farming design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8922196/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseGet your glow Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843541/get-your-glow-instagram-post-template-editable-textView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8922256/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseArt nature exhibition Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/9967107/art-nature-exhibition-instagram-post-templateView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8922258/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVegetable gardening Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843559/vegetable-gardening-instagram-post-template-editable-textView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921883/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseMinimal photo frame mockup, home decorhttps://www.rawpixel.com/image/7705409/minimal-photo-frame-mockup-home-decorView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921293/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVintage watercolor botanical, editable illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9061386/vintage-watercolor-botanical-editable-illustration-setView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921391/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable watercolor botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9071207/editable-watercolor-botanical-illustration-setView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921386/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFarmers market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11734077/farmers-market-instagram-post-template-editable-textView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921290/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVintage watercolor botanical, editable illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9061388/vintage-watercolor-botanical-editable-illustration-setView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921389/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable watercolor botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9071218/editable-watercolor-botanical-illustration-setView licenseRanunculus asiaticus (garden buttercup) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921618/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseOrganic vegetables Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843394/organic-vegetables-instagram-post-template-editable-textView licenseCalendula officinalis (garden marigold) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921201/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable watercolor yellow flower, botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9071201/editable-watercolor-yellow-flower-botanical-illustration-setView licenseAnemone ×fulgens (shiny anemone) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921665/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFlowers poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12576441/flowers-poster-template-editable-text-and-designView licenseRosa (?) (rose);Syringa vulgaris (common sorrel) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921877/image-flower-rose-plantFree Image from public domain licenseVintage yellow flower, editable botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9061373/vintage-yellow-flower-editable-botanical-illustration-setView licenseCardamine pratensis (cress);Campanula rotundifolia (?) (little bell);Silene vulgaris (?) (bladder moth) by Maria Sibylla…https://www.rawpixel.com/image/8921892/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSpring sale poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12472266/spring-sale-poster-template-editable-text-and-designView licenseAnemone ×fulgens (shiny anemone) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921552/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseCoffee beans label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777258/coffee-beans-label-templateView licenseScabiosa atropurpurea (widow flower) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921294/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseArt & flower poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12576440/art-flower-poster-template-editable-text-and-designView licenseErythronium dens-canis (true dog's tooth) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921942/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFresh flower Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11893893/fresh-flower-instagram-post-template-editable-textView licenseLilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921562/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSpring sale Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12472265/spring-sale-facebook-post-template-editable-designView licenseTagetes patula (barred velvet flower) by Maria Sibylla Merian. Original public domain image from Statens Museum for Kunst.…https://www.rawpixel.com/image/16257869/image-flower-plant-patternFree Image from public domain license