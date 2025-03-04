Edit ImageCrop11SaveSaveEdit Imagemaria sibylla merianaquilegiavintagevintage herbscolumbineaquilegia vulgarisgouachebotanical vintage herbsAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 769 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4835 x 7542 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarGet your glow Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843541/get-your-glow-instagram-post-template-editable-textView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921292/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVegetable gardening Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843559/vegetable-gardening-instagram-post-template-editable-textView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8922168/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseQuaint Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12522683/quaint-instagram-post-template-editable-textView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8922256/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable farming design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921391/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseArt Nouveau Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12523389/art-nouveau-instagram-post-template-editable-textView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8922258/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable watercolor botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9071207/editable-watercolor-botanical-illustration-setView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921883/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVintage watercolor botanical, editable illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9061386/vintage-watercolor-botanical-editable-illustration-setView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921293/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseBloom fest poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14736602/bloom-fest-poster-templateView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921386/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable watercolor leaf, botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9071224/editable-watercolor-leaf-botanical-illustration-setView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921290/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFarmers market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11734077/farmers-market-instagram-post-template-editable-textView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921389/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSpring sale poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14736565/spring-sale-poster-templateView licenseRosa (?) (rose);Syringa vulgaris (common sorrel) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921877/image-flower-rose-plantFree Image from public domain licenseVintage watercolor leaf, editable botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9068071/vintage-watercolor-leaf-editable-botanical-illustration-setView licenseCardamine pratensis (cress);Campanula rotundifolia (?) (little bell);Silene vulgaris (?) (bladder moth) by Maria Sibylla…https://www.rawpixel.com/image/8921892/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable watercolor botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9071218/editable-watercolor-botanical-illustration-setView licenseLilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921562/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVintage watercolor botanical, editable illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9061388/vintage-watercolor-botanical-editable-illustration-setView licensePrimula ×pubescens (garden auricle) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921257/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFlower delivery Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13606286/flower-delivery-instagram-post-templateView licenseRanunculus asiaticus (garden buttercup) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921618/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseOrganic vegetables Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843394/organic-vegetables-instagram-post-template-editable-textView licenseCalendula officinalis (garden marigold) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921201/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable watercolor yellow flower, botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9071201/editable-watercolor-yellow-flower-botanical-illustration-setView licenseTitle page.Flower wreath by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8920550/title-pageflower-wreath-maria-sibylla-merianFree Image from public domain licenseArt nature exhibition Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/9967107/art-nature-exhibition-instagram-post-templateView licenseAnemone ×fulgens (shiny anemone) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921665/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVintage yellow flower, editable botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9061373/vintage-yellow-flower-editable-botanical-illustration-setView licenseErythronium dens-canis (true dog's tooth) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921942/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseCoffee beans label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777258/coffee-beans-label-templateView licenseMatthiola incana (winter nightshade);Erysimum cheiri (golden lacquer) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921392/image-flower-plant-artFree Image from public domain license