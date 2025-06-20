rawpixel
Edit ImageCrop
The cemetery in Svanninge by Harald Giersing
Save
Edit Image
harald giersingmodern artfacepersonartvintagepublic domainpaintings
Alphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12538439/png-adult-alphonse-mucha-artView license
The cemetery in Svanninge (1920), by Harald Giersing. Original public domain image from State Museum of Art. Digitally…
The cemetery in Svanninge (1920), by Harald Giersing. Original public domain image from State Museum of Art. Digitally…
https://www.rawpixel.com/image/9414368/image-face-person-artFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Landscape after sunset by Harald Giersing
Landscape after sunset by Harald Giersing
https://www.rawpixel.com/image/8923220/landscape-after-sunset-harald-giersingFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Road near Fåborg on Funen by Harald Giersing
Road near Fåborg on Funen by Harald Giersing
https://www.rawpixel.com/image/8920647/road-near-faborg-funen-harald-giersingFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Lady in green blouse
Lady in green blouse
https://www.rawpixel.com/image/8801394/lady-green-blouseFree Image from public domain license
Film frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.
Film frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView license
Set-up with bottle and wire
Set-up with bottle and wire
https://www.rawpixel.com/image/8800722/set-up-with-bottle-and-wireFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563142/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Two ladies by Harald Giersing
Two ladies by Harald Giersing
https://www.rawpixel.com/image/8922906/two-ladies-harald-giersingFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Lady with red shawl.Anna Giersing, the artist's sister by Harald Giersing
Lady with red shawl.Anna Giersing, the artist's sister by Harald Giersing
https://www.rawpixel.com/image/8922510/image-face-art-vintageFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12538477/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Arrangement with bottle by Harald Giersing
Arrangement with bottle by Harald Giersing
https://www.rawpixel.com/image/8922508/arrangement-with-bottle-harald-giersingFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12519578/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Mandolin player by Harald Giersing
Mandolin player by Harald Giersing
https://www.rawpixel.com/image/8922992/mandolin-player-harald-giersingFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's woman, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's woman, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12564225/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView license
Unknown by Harald Giersing
Unknown by Harald Giersing
https://www.rawpixel.com/image/8920615/unknown-harald-giersingFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12504286/png-adult-alphonse-mucha-artView license
Young girl with sewing clothes
Young girl with sewing clothes
https://www.rawpixel.com/image/8802190/young-girl-with-sewing-clothesFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12537061/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Study of a half-dressed girl
Study of a half-dressed girl
https://www.rawpixel.com/image/8801548/study-half-dressed-girlFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12538481/png-adult-alphonse-mucha-artView license
Portrait of the artist's father
Portrait of the artist's father
https://www.rawpixel.com/image/8802230/portrait-the-artists-fatherFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12542266/png-adult-alphonse-mucha-artView license
Unknown by Harald Giersing
Unknown by Harald Giersing
https://www.rawpixel.com/image/8923250/unknown-harald-giersingFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12542269/png-adult-alphonse-mucha-artView license
Self portrait
Self portrait
https://www.rawpixel.com/image/8801101/self-portraitFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12506834/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
Reading lady
Reading lady
https://www.rawpixel.com/image/8801590/reading-ladyFree Image from public domain license
George Barbier's woman background, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's woman background, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12542061/png-art-nouveau-bookView license
The Judgment of Paris by Harald Giersing
The Judgment of Paris by Harald Giersing
https://www.rawpixel.com/image/8920601/the-judgment-paris-harald-giersingFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's Salomé, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's Salomé, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12580773/png-adult-alphonse-mucha-artView license
The painter Karl Isakson
The painter Karl Isakson
https://www.rawpixel.com/image/8801448/the-painter-karl-isaksonFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's Fruits background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12518847/png-adult-architecture-artView license
A Lady's Dressing by Harald Giersing
A Lady's Dressing by Harald Giersing
https://www.rawpixel.com/image/8923640/ladys-dressing-harald-giersingFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's Salomé, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's Salomé, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12533664/png-adult-alphonse-mucha-angelView license
The painter Sigurd Swane
The painter Sigurd Swane
https://www.rawpixel.com/image/8801538/the-painter-sigurd-swaneFree Image from public domain license