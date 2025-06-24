rawpixel
Edit ImageCrop
Unknown by Cornelius Høyer
Save
Edit Image
facepersonartwatercolourvintagepublic domainadultwomen
House searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.
House searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView license
Saint Cecilia by Cornelius Høyer
Saint Cecilia by Cornelius Høyer
https://www.rawpixel.com/image/8922656/saint-ceciliaFree Image from public domain license
Vintage woman yellow frame background, editable art deco design
Vintage woman yellow frame background, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView license
The miniature painter Jean Baptiste Massé
The miniature painter Jean Baptiste Massé
https://www.rawpixel.com/image/8797970/the-miniature-painter-jean-baptiste-masseFree Image from public domain license
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView license
Little musical Roman
Little musical Roman
https://www.rawpixel.com/image/8798484/little-musical-romanFree Image from public domain license
Film frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.
Film frame png mockup element, Raphael's Bindo Altoviti. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9189602/film-frame-png-mockup-element-raphaels-bindo-altoviti-remixed-rawpixelView license
Unknown lady
Unknown lady
https://www.rawpixel.com/image/8797788/unknown-ladyFree Image from public domain license
Vintage woman holding heart, Valentine's Day collage remix editable design
Vintage woman holding heart, Valentine's Day collage remix editable design
https://www.rawpixel.com/image/9600722/vintage-woman-holding-heart-valentines-day-collage-remix-editable-designView license
Engelke Charlotte Ryberg, née Falbe
Engelke Charlotte Ryberg, née Falbe
https://www.rawpixel.com/image/8798044/engelke-charlotte-ryberg-nee-falbeFree Image from public domain license
Vintage woman holding money, finance collage remix editable design
Vintage woman holding money, finance collage remix editable design
https://www.rawpixel.com/image/9600792/vintage-woman-holding-money-finance-collage-remix-editable-designView license
Unknown
Unknown
https://www.rawpixel.com/image/8798074/unknownFree Image from public domain license
Vintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable design
Vintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable design
https://www.rawpixel.com/image/9609871/vintage-woman-holding-rose-valentines-day-collage-remix-editable-designView license
Lady's portrait
Lady's portrait
https://www.rawpixel.com/image/8798115/ladys-portraitFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Lady's portrait
Lady's portrait
https://www.rawpixel.com/image/8797810/ladys-portraitFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Catherine II of Russia in coronation dress by Vigilius Eriksen
Catherine II of Russia in coronation dress by Vigilius Eriksen
https://www.rawpixel.com/image/8924690/catherine-russia-coronation-dressFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Princess Louise Augusta
Princess Louise Augusta
https://www.rawpixel.com/image/8798165/princess-louise-augustaFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Young woman with flowers
Young woman with flowers
https://www.rawpixel.com/image/8798090/young-woman-with-flowersFree Image from public domain license
Woman in sunhat, vintage fashion editable illustration. Remixed by rawpixel.
Woman in sunhat, vintage fashion editable illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9349955/woman-sunhat-vintage-fashion-editable-illustration-remixed-rawpixelView license
Unknown
Unknown
https://www.rawpixel.com/image/8798291/unknownFree Image from public domain license
Vintage woman holding gift, Christmas collage illustration editable design
Vintage woman holding gift, Christmas collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12633419/vintage-woman-holding-gift-christmas-collage-illustration-editable-designView license
Unknown
Unknown
https://www.rawpixel.com/image/8798067/unknownFree Image from public domain license
Vintage woman holding gift, Christmas collage illustration editable design
Vintage woman holding gift, Christmas collage illustration editable design
https://www.rawpixel.com/image/12642068/vintage-woman-holding-gift-christmas-collage-illustration-editable-designView license
Unknown
Unknown
https://www.rawpixel.com/image/8799048/unknownFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Unknown
Unknown
https://www.rawpixel.com/image/8798617/unknownFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Unknown
Unknown
https://www.rawpixel.com/image/8798410/unknownFree Image from public domain license
Vintage women's fashion background, pink vintage design, remixed from the artwork of George Barbier, editable design
Vintage women's fashion background, pink vintage design, remixed from the artwork of George Barbier, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8647445/png-aesthetic-art-nouveau-styleView license
Unknown
Unknown
https://www.rawpixel.com/image/8798345/unknownFree Image from public domain license
Social media word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Social media word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9455381/social-media-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Portrait of the goldsmith Jacob Massé (died 1726), the artist's father
Portrait of the goldsmith Jacob Massé (died 1726), the artist's father
https://www.rawpixel.com/image/8795446/portrait-the-goldsmith-jacob-masse-died-1726-the-artists-fatherFree Image from public domain license
Sandro Botticelli's woman portrait. Remixed by rawpixel.
Sandro Botticelli's woman portrait. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12715377/sandro-botticellis-woman-portrait-remixed-rawpixelView license
Copy after Rosalba Carriera.Chastity by Cornelius Høyer
Copy after Rosalba Carriera.Chastity by Cornelius Høyer
https://www.rawpixel.com/image/8922921/copy-after-rosalba-carrierachastityFree Image from public domain license
Sandro Botticelli's woman portrait. Remixed by rawpixel.
Sandro Botticelli's woman portrait. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12715400/sandro-botticellis-woman-portrait-remixed-rawpixelView license
Unknown
Unknown
https://www.rawpixel.com/image/8798943/unknownFree Image from public domain license