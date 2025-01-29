Edit ImageCrop7SaveSaveEdit Imageeckersbergpublic domainlinersailing shipspublic domain military paintingsailing boat paintingneoclassicalchristoffer wilhelm eckersbergA Danish liner sailing almost before the wind by C.W. EckersbergOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 867 pxHigh Resolution (HD) 3055 x 2208 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarCruise holiday Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12459772/cruise-holiday-instagram-post-template-editable-textView licenseA Danish brig sailing almost before the wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923461/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCruise holiday Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12459756/cruise-holiday-instagram-post-template-editable-textView licenseA Danish frigate with all sails set in a calm sea view by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923372/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseOcean travel poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12658363/ocean-travel-poster-template-editable-text-and-designView licenseA chase sailing for a blur and a frigate alike by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923350/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEscape the everyday poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14887417/escape-the-everyday-poster-templateView licenseA lootsbaad and a Danish frigate ship for a blur by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923451/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEscape the everyday Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777082/escape-the-everyday-instagram-post-templateView licenseA Danish Orlog ship, to be seen to windward with a side wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923241/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCaribbean cruise Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14435951/caribbean-cruise-instagram-post-templateView licenseA galease for - and an English barque ship under the wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923385/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseOcean travel Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14435989/ocean-travel-instagram-post-templateView licenseA French canon brig cruising close under water by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923346/image-watercolor-art-vintageFree Image from public domain licenseOcean travel Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12658368/ocean-travel-instagram-story-template-editable-textView licenseA Swedish frigate with rigged mainsail under the wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923458/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseOcean travel Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13049476/ocean-travel-instagram-post-templateView licenseAn English ship struck by the lightning fire by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923356/image-art-vintage-fireFree Image from public domain licenseEscape the everyday Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777153/escape-the-everyday-instagram-post-templateView licenseAn American ship lancing a jib by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923459/american-ship-lancing-jib-cw-eckersbergFree Image from public domain licenseCruise careers Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14436025/cruise-careers-instagram-post-templateView licenseA Danish naval ship at anchor in a quiet morning by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923453/image-face-art-vintageFree Image from public domain licenseCaribbean cruise Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12479237/caribbean-cruise-instagram-post-template-editable-textView licenseA Danish ship and an American schooner for crosswinds by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923433/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCruise holiday Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12479240/cruise-holiday-instagram-post-template-editable-textView licenseAn English privateer inspecting a Danish ship which bursts into flames by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923347/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEscape the everyday Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777148/escape-the-everyday-instagram-post-templateView licenseA Danish orlog ship at anchor, drying its ships by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923340/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseOcean travel blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12658361/ocean-travel-blog-banner-template-editable-textView licenseA Danish galease, to be seen in lee, with crosswinds by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8924729/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCaribbean cruise Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14436840/caribbean-cruise-instagram-post-templateView licenseA Danish frigate lying in reverse by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923558/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseOcean travel Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14437103/ocean-travel-instagram-post-templateView licenseA gale crosswind, and a brig for the wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8924728/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCruise holiday Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13049564/cruise-holiday-instagram-post-templateView licenseFrench flat bottomers or luggers off the French coast by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923246/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVintage ship design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239473/vintage-ship-design-element-set-editable-designView licenseA ship clearing the land, and a brig, which, drifting at anchor, was wrecked on a blind rock by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923341/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseFloats your boat Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14572514/floats-your-boat-instagram-post-templateView licenseA ship turning, and a gale with a side wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923351/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license