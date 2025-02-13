Edit ImageCrop7SaveSaveEdit Imageeckersbergsail boat paintingchristoffer wilhelm eckersbergsailboat public domainvintage sailboatssailingboats painting public domainpublic vintage sailboatA Danish cutter sailing close to the wind by C.W. EckersbergOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 859 pxHigh Resolution (HD) 3028 x 2168 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFloats your boat Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14572514/floats-your-boat-instagram-post-templateView licenseA Danish cutter to be seen in lee, with crosswinds by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923260/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSummer vacation background, editable remix acrylic texture designhttps://www.rawpixel.com/image/9181227/summer-vacation-background-editable-remix-acrylic-texture-designView licenseA Danish brig sailing almost before the wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923461/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSummer travel background, editable remix acrylic texture designhttps://www.rawpixel.com/image/9186482/summer-travel-background-editable-remix-acrylic-texture-designView licenseA Danish liner sailing almost before the wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923257/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license3D sailing ship on the ocean editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12458649/sailing-ship-the-ocean-editable-remixView licenseA Danish orlog ship sailing for a blur by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8924724/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSailing holiday, editable remix acrylic texture designhttps://www.rawpixel.com/image/9186491/sailing-holiday-editable-remix-acrylic-texture-designView licenseA Danish frigate with all sails set in a calm sea view by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923372/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseOcean exploration, editable remix acrylic texture designhttps://www.rawpixel.com/image/9177002/ocean-exploration-editable-remix-acrylic-texture-designView licenseA Swedish frigate with rigged mainsail under the wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923458/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEscape the everyday poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11832501/escape-the-everyday-poster-template-editable-text-and-designView licenseA Danish Orlog ship, to be seen to windward with a side wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923241/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSea travel desktop wallpaper, editable remix nature acrylic texture designhttps://www.rawpixel.com/image/9181283/sea-travel-desktop-wallpaper-editable-remix-nature-acrylic-texture-designView licenseA galease for - and an English barque ship under the wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923385/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBright abstract vacation desktop wallpaper, editable remix nature acrylic texture designhttps://www.rawpixel.com/image/9186488/png-abstract-acrylic-aestheticView licenseA chase sailing for a blur and a frigate alike by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923350/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSailing lessons Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777139/sailing-lessons-instagram-post-templateView licenseA ship turning, and a gale with a side wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923351/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEscape the everyday Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777082/escape-the-everyday-instagram-post-templateView licenseA gale crosswind, and a brig for the wind by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8924728/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEscape the everyday poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14887417/escape-the-everyday-poster-templateView licenseA lootsbaad and a Danish frigate ship for a blur by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923451/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseYacht charter poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11832433/yacht-charter-poster-template-editable-text-and-designView licenseAn English ship struck by the lightning fire by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923356/image-art-vintage-fireFree Image from public domain licensePirate party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11994024/pirate-party-instagram-post-template-editable-textView licenseAn American ship lancing a jib by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923459/american-ship-lancing-jib-cw-eckersbergFree Image from public domain licenseSummer sailing Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777141/summer-sailing-instagram-post-templateView licenseA Danish frigate, to be seen in lee, with crosswinds by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923345/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEscape the everyday Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777153/escape-the-everyday-instagram-post-templateView licenseA Danish galease, to be seen in lee, with crosswinds by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8924729/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSailing boat editable mockup, realistic vehiclehttps://www.rawpixel.com/image/12477565/sailing-boat-editable-mockup-realistic-vehicleView licenseA Danish frigate lying in reverse by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923558/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEscape the everyday Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11832500/escape-the-everyday-instagram-story-template-editable-textView licenseA Danish orlog ship at anchor, drying its ships by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923340/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSail away Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12542919/sail-away-instagram-post-template-editable-textView licenseAn English privateer inspecting a Danish ship which bursts into flames by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923347/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEscape the everyday Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9766793/escape-the-everyday-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseA bark ship seeking port by C.W. Eckersberghttps://www.rawpixel.com/image/8923344/bark-ship-seeking-port-cw-eckersbergFree Image from public domain license