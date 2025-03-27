Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagejewelryartvintagepublic domainfoodstatueornamentbreadTrajan's column.Horse headOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 705 pxHigh Resolution (HD) 1600 x 940 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarGerman Pretzel label template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14517424/german-pretzel-label-template-editable-designView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775930/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseEditable angel statue design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382395/editable-angel-statue-design-element-setView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775204/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseWilliam Morrishttps://www.rawpixel.com/image/14817517/william-morrisView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775156/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseRestaurant Instagram post template, aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18629089/restaurant-instagram-post-template-aesthetic-editable-designView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775272/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseEditable vintage animal home decor sculpture set psd, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059565/editable-vintage-animal-home-decor-sculpture-set-psd-remixed-rawpixelView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775208/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseEditable Victorian garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15421631/editable-victorian-garden-design-element-setView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775091/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseHomemade bread recipe Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11927687/homemade-bread-recipe-instagram-post-template-editable-textView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775155/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseFestive cookie recipe, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519451/festive-cookie-recipe-editable-instagram-post-templateView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775124/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseArt nouveau statue, vintage ornamental illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12533973/art-nouveau-statue-vintage-ornamental-illustration-remixed-rawpixelView licenseTrajan's column.Man's headhttps://www.rawpixel.com/image/8773587/trajans-columnmans-headFree Image from public domain licenseEditable angel statue design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382394/editable-angel-statue-design-element-setView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775353/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseHomemade bread recipe Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11947647/homemade-bread-recipe-instagram-post-template-editable-textView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775175/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseEditable angel statue design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382493/editable-angel-statue-design-element-setView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775213/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseBakery shop poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11996242/bakery-shop-poster-template-editable-text-and-designView licenseTrajan's column.Male head, left profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775126/trajans-columnmale-head-left-profileFree Image from public domain licenseEditable angel statue design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382567/editable-angel-statue-design-element-setView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775380/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseCookbook Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11942314/cookbook-instagram-post-template-editable-textView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775105/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseEditable angel statue design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15382446/editable-angel-statue-design-element-setView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775422/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseEditable vintage white bread backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/11495824/editable-vintage-white-bread-backgroundView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775289/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseBakery shop poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12036237/bakery-shop-poster-template-editable-text-and-designView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775226/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseTattoos inspiration poster template, editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/21357485/tattoos-inspiration-poster-template-editable-design-and-textView licenseTrajan's column.Male head, right profilehttps://www.rawpixel.com/image/8775110/trajans-columnmale-head-right-profileFree Image from public domain licenseAll about pastries Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11947646/all-about-pastries-instagram-post-template-editable-textView licenseTrajan's column.Male head, right profile (fragment, lower face)https://www.rawpixel.com/image/8773411/trajans-columnmale-head-right-profile-fragment-lower-faceFree Image from public domain license