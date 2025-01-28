Edit ImageCrop12SaveSaveEdit Imagedaffodilmaria sibylla meriannarcissusnarcissus pseudonarcissusvintage daffodilsnarcissus flowerdaffodil flowervintage flower daffodilNarcissus pseudonarcissus moschatus (musk narcissus);Narcissus ×medioluteus (two-flowered narcissus);Narcissus pseudonarcissus major (large daffodil) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 906 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1208 x 1600 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSummer bloom poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10757334/summer-bloom-poster-template-editable-text-designView licenseNarcissus pseudonarcissus major (large daffodil);Narcissus pseudonarcissus bicolor (two-colored daffodil);Narcissus…https://www.rawpixel.com/image/8923886/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom social story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9778913/summer-bloom-social-story-template-editable-textView licenseNarcissus jonquilla (rush-narcissus);Narcissus tazetta (tazet);Narcissus pseudonarcissus moschatus (musk…https://www.rawpixel.com/image/8747485/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9778734/summer-bloom-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseNarcissus pseudonarcissus by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8924593/narcissus-pseudonarcissus-maria-sibylla-merianFree Image from public domain licenseVibrant visions social story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9778908/vibrant-visions-social-story-template-editable-textView licenseNarcissus jonquilla (rush-narcissus);Narcissus tazetta aureus (gold-tazet);Narcissus pseudonarcissus bicolor (two-colored…https://www.rawpixel.com/image/8923887/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9778912/summer-bloom-blog-banner-template-editable-designView licenseNarcissus pseudonarcissus minor;Narcissus pseudonarcissus (daffodil);Narcissus ×tenuior;Narcissus bulbocodium (crinoline…https://www.rawpixel.com/image/8921207/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9332365/summer-bloom-facebook-post-template-editable-designView licenseNarcissus tazetta (tazet);Narcissus pseudonarcissus (daffodil);Zephyranthes atamasca (zephyr…https://www.rawpixel.com/image/8919787/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseBeauty skin care Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9778732/beauty-skin-care-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseNarcissus pseudonarcissus;Narcissus?×incomparabilis (garden daffodil)https://www.rawpixel.com/image/8747784/narcissus-pseudonarcissusnarcissusincomparabilis-garden-daffodilFree Image from public domain licenseVibrant visions Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9778731/vibrant-visions-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseNarcissus tazetta (tazet);Narcissus ×medioluteus (two-flowered narcissus);Narcissus bulbocodium (crinoline narcissus)https://www.rawpixel.com/image/8758506/image-animal-flower-plantFree Image from public domain licenseVibrant visions blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9778909/vibrant-visions-blog-banner-template-editable-designView licenseNarcissus pseudonarcissus;Narcissus poeticus (Prison lily);Narcissus ×incomparabilis (garden narcissus) by Maria Sibylla…https://www.rawpixel.com/image/8919796/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10757168/summer-bloom-blog-banner-template-editable-textView licenseNarcissus ×medioluteus (two-flowered narcissus);Narcissus pseudonarcissus;Narcissus (narcissus);Narcissus poeticus (Prison…https://www.rawpixel.com/image/8747773/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10757493/summer-bloom-instagram-story-template-editable-textView licenseAsphodelus ramosus (branched daffodil)https://www.rawpixel.com/image/8758411/asphodelus-ramosus-branched-daffodilFree Image from public domain licenseBeauty skin care social story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9778910/beauty-skin-care-social-story-template-editable-textView licenseNarcissus poeticus (Prison lily);Narcissus triandrus (orchid narcissus);Narcissus ×medioluteus (two-flowered narcissus)https://www.rawpixel.com/image/8757593/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseBeauty skin care blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9778911/beauty-skin-care-blog-banner-template-editable-designView licenseSpartium junceum (spartium)https://www.rawpixel.com/image/8745696/spartium-junceum-spartiumFree Image from public domain licenseFlowers bloom poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11735811/flowers-bloom-poster-template-editable-text-and-designView licenseGlaucium flavum (beach horn shell)https://www.rawpixel.com/image/8746104/glaucium-flavum-beach-horn-shellFree Image from public domain licenseVintage daffodil flowers png washi tape, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9181691/vintage-daffodil-flowers-png-washi-tape-editable-designView licenseIris graminea (grass-leaved iris);Iris sibirica (Siberian iris);Iris pseudacorus (yellow iris)https://www.rawpixel.com/image/8761896/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVintage daffodil flowers washi tape, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9181516/vintage-daffodil-flowers-washi-tape-editable-designView licenseFritillaria imperialis (crown emperor)https://www.rawpixel.com/image/8815487/fritillaria-imperialis-crown-emperorFree Image from public domain licenseSpring sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843064/spring-sale-instagram-post-template-editable-textView licenseMalva moschata (musk cat cheese);Malva or Malope (species of cat cheese or malope) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8923845/image-flower-rose-plantFree Image from public domain licenseSpring sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11554502/spring-sale-instagram-post-template-editable-textView licenseHermodactylus tuberosus (hermes finger);Iris pumila (low iris) or Iris lutescens (dwarf iris)https://www.rawpixel.com/image/8762906/image-rose-animal-flowerFree Image from public domain licenseArt & flower Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18819207/art-flower-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseIris ×squalens (iris hybrid);iris (iris) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8919778/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVintage daffodil flowers washi tape, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9211954/vintage-daffodil-flowers-washi-tape-editable-designView licenseCerinthe major (great waxwort)https://www.rawpixel.com/image/8746349/cerinthe-major-great-waxwortFree Image from public domain license