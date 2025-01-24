Edit ImageCrop31SaveSaveEdit Imagepeonydahliamaria sibylla merianvintage peonyflower paintingpaeonia lactifloraherbspublic domain peonyPaeonia lactiflora (silk peony) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 826 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1101 x 1600 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFloral boutique poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11923047/floral-boutique-poster-template-editable-text-and-designView licensePaeonia mascula (rose silk plant)https://www.rawpixel.com/image/8758375/paeonia-mascula-rose-silk-plantFree Image from public domain licenseFlower arrangement poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11922814/flower-arrangement-poster-template-editable-text-and-designView licensePaeonia mascula (large-leaved peony) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8923881/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable canvas paint mockuphttps://www.rawpixel.com/image/8827586/editable-canvas-paint-mockupView licensePaeonia officinalis (pearl rose)https://www.rawpixel.com/image/8758489/paeonia-officinalis-pearl-roseFree Image from public domain licenseEditable farming design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView licensePapaver somniferum (opium poppy)https://www.rawpixel.com/image/8746141/papaver-somniferum-opium-poppyFree Image from public domain licenseEditable tag label mockup with a flower bouquethttps://www.rawpixel.com/image/8827852/editable-tag-label-mockup-with-flower-bouquetView licenseAsclepias incarnata (rose silk plant)https://www.rawpixel.com/image/8758300/asclepias-incarnata-rose-silk-plantFree Image from public domain licenseSpring collection editable poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12645133/spring-collection-editable-poster-templateView licenseAlcea rosea (garden hollyhock)https://www.rawpixel.com/image/8746135/alcea-rosea-garden-hollyhockFree Image from public domain license70% sale Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13118027/70percent-sale-instagram-post-templateView licenseRanunculus monspeliacus (silk buttercup);Ranunculus aconitifolius (Ranunculus aconitifolius)https://www.rawpixel.com/image/8746294/image-rose-flower-plantFree Image from public domain licenseHappiness Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11799661/happiness-instagram-post-template-editable-textView licenseAlcea rosea (garden hollyhock)https://www.rawpixel.com/image/8746128/alcea-rosea-garden-hollyhockFree Image from public domain licenseEditable wedding invitation card mockuphttps://www.rawpixel.com/image/9628035/editable-wedding-invitation-card-mockupView licenseCanna (canna)https://www.rawpixel.com/image/8758556/canna-cannaFree Image from public domain licenseSpring collection Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11893788/spring-collection-instagram-post-template-editable-textView licenseRosa hemisphaerica (sulphur yellow rose);Rosa gallica (velvet rose);Rosa ×damascena (damascene rose)https://www.rawpixel.com/image/8757700/image-rose-flower-plantFree Image from public domain licenseSpring collection blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12645132/spring-collection-blog-banner-template-editable-textView licenseSilene chalcedonica (burning love)https://www.rawpixel.com/image/8745852/silene-chalcedonica-burning-loveFree Image from public domain licenseSpring collection Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/12645134/spring-collection-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseFritillaria meleagris (common viper egg)https://www.rawpixel.com/image/8758292/fritillaria-meleagris-common-viper-eggFree Image from public domain licenseKitchen Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9967640/kitchen-instagram-post-template-editable-designView licenseGladiolus communis (common gladiolus)https://www.rawpixel.com/image/8762955/gladiolus-communis-common-gladiolusFree Image from public domain licenseAesthetic wedding invitation card mockuphttps://www.rawpixel.com/image/9642892/aesthetic-wedding-invitation-card-mockupView licenseIris latifolia (English iris)https://www.rawpixel.com/image/8763064/iris-latifolia-english-irisFree Image from public domain licenseSummer bloom poster template, editable floral designhttps://www.rawpixel.com/image/18422385/summer-bloom-poster-template-editable-floral-designView licenseIris xiphium (Spanish iris)https://www.rawpixel.com/image/8758352/iris-xiphium-spanish-irisFree Image from public domain licenseSpring sale poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14605214/spring-sale-poster-templateView licenseDianthus caryophyllus (garden carnation)https://www.rawpixel.com/image/8745803/dianthus-caryophyllus-garden-carnationFree Image from public domain licenseHappiness quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14730187/happiness-quote-instagram-post-templateView licenseAnemone coronaria L. (French anemone);Anemone pavonina (peacock anemone)https://www.rawpixel.com/image/8746279/anemone-coronaria-french-anemoneanemone-pavonina-peacock-anemoneFree Image from public domain licenseLove quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14730197/love-quote-instagram-post-templateView licenseHibiscus syriacus (Syrian rose)https://www.rawpixel.com/image/8746078/hibiscus-syriacus-syrian-roseFree Image from public domain licenseSpring sale Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14605219/spring-sale-facebook-story-templateView licenseAcanthus hungaricus (Hungarian acanthus)https://www.rawpixel.com/image/8758507/acanthus-hungaricus-hungarian-acanthusFree Image from public domain licenseLove quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16998373/love-quote-instagram-post-templateView licenseIris xiphium (Spanish iris)https://www.rawpixel.com/image/8815297/iris-xiphium-spanish-irisFree Image from public domain license