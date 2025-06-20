Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagereindeersleigh ridesleighdeer public domainsleigh vintage illustration public domaindeeranimal woodcutreindeer sleigh paintingSleigh ride with reindeer by Hans Christian HennebergOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 555 pxHigh Resolution (HD) 4178 x 1932 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSanta's coming, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16520247/santas-coming-editable-instagram-post-templateView licenseSleigh ride with reindeerhttps://www.rawpixel.com/image/8754304/sleigh-ride-with-reindeerFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas reindeer design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15545507/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView licenseSleigh ride with reindeerhttps://www.rawpixel.com/image/8754434/sleigh-ride-with-reindeerFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas reindeer design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15545526/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView licenseIllustration for "Stone Monuments" by Hans Christian Henneberghttps://www.rawpixel.com/image/8924587/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVintage Christmas illustration design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16184145/vintage-christmas-illustration-design-element-set-editable-designView licenseThe Goose Tower by Hans Christian Henneberghttps://www.rawpixel.com/image/8922015/the-goose-tower-hans-christian-hennebergFree Image from public domain licenseVintage Christmas illustration design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16184218/vintage-christmas-illustration-design-element-set-editable-designView licenseA lion in the zoo in Amsterdam July 8, 1846 by Hans Christian Henneberghttps://www.rawpixel.com/image/8921471/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseChristmas & new year Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/15787947/christmas-new-year-instagram-story-templateView licenseThree chickens by Hans Christian Henneberghttps://www.rawpixel.com/image/8921569/three-chickens-hans-christian-hennebergFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas reindeer design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15545568/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView licenseFraming with stork's nest in oakhttps://www.rawpixel.com/image/8754418/framing-with-storks-nest-oakFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas reindeer design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15545496/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView licenseFraming with large earshttps://www.rawpixel.com/image/8816013/framing-with-large-earsFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas reindeer design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15545498/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView licenseNissen Ritt on Studhttps://www.rawpixel.com/image/8754327/nissen-ritt-studFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas reindeer design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15545469/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView licenseHunter's Prize Castlehttps://www.rawpixel.com/image/8754433/hunters-prize-castleFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas reindeer design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15545525/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView licenseInitials to Fabricius' History of Denmark by Hans Christian Henneberghttps://www.rawpixel.com/image/8921554/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas reindeer design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15545422/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView licenseInitials to Fabricius' History of Denmark by Hans Christian Henneberghttps://www.rawpixel.com/image/8921325/photo-image-face-art-vintageFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas reindeer design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15545505/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView licenseIllustration for: "Mr. Mikkel" by Hans Christian Henneberghttps://www.rawpixel.com/image/8921571/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas reindeer design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15545588/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView licenseIllustration for "Stone Monuments"https://www.rawpixel.com/image/8754285/illustration-for-stone-monumentsFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15945549/editable-vintage-christmas-design-element-setView licenseFebruary.Monthly picture by Hans Christian Henneberghttps://www.rawpixel.com/image/8920932/photo-image-face-art-vintageFree Image from public domain licenseSeason's greetings poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12814368/seasons-greetings-poster-templateView licenseIllustration for "Stone Monuments"https://www.rawpixel.com/image/8815951/illustration-for-stone-monumentsFree Image from public domain licenseEditable vintage Christmas illustration design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15546157/editable-vintage-christmas-illustration-design-element-setView licenseA goblin carves the year 1846 into a rockhttps://www.rawpixel.com/image/8753797/goblin-carves-the-year-1846-into-rockFree Image from public domain licenseChristmas Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/15788544/christmas-instagram-story-templateView licenseVedby crosshttps://www.rawpixel.com/image/8754302/vedby-crossFree Image from public domain licenseChristmas Eve background, festive winter holiday designhttps://www.rawpixel.com/image/8944006/christmas-eve-background-festive-winter-holiday-designView licenseIllustration for "The Midwife and the Troll"https://www.rawpixel.com/image/8754350/illustration-for-the-midwife-and-the-trollFree Image from public domain licenseChristmas & Santa editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16550979/christmas-santa-editable-greeting-card-templateView licenseIllustration for "The Midwife and the Troll"https://www.rawpixel.com/image/8754298/illustration-for-the-midwife-and-the-trollFree Image from public domain license