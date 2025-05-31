RemixBoomSaveSaveRemixvintage christmassanta clauschristmasgold reindeerchristmas backgroundvintage santa claus illustrationvintage santaVintage Santa Claus, Christmas collage elementMorePremium imageInfoThis remix may contain elements from within the public domainJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2667 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFreeFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosDesignsSimilarVintage Santa Claus sticker, Christmas editable collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/8926095/vintage-santa-claus-sticker-christmas-editable-collage-elementView licenseVintage Santa note, festive Christmas designhttps://www.rawpixel.com/image/8927224/vintage-santa-note-festive-christmas-designView licenseEditable vintage Christmas reindeer design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15545469/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView licenseSanta Claus ripped paper label collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/8927460/santa-claus-ripped-paper-label-collage-elementView licenseEditable vintage Christmas reindeer design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15545422/editable-vintage-christmas-reindeer-design-element-setView licenseSanta Claus ripped paper label collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/8927449/santa-claus-ripped-paper-label-collage-elementView licenseSanta's coming, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16520247/santas-coming-editable-instagram-post-templateView licenseVintage Santa Claus, Christmas collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/8927458/vintage-santa-claus-christmas-collage-elementView licenseSanta pastel pencil illustration design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16088635/santa-pastel-pencil-illustration-design-element-set-editable-designView licenseVintage Santa note, festive Christmas designhttps://www.rawpixel.com/image/8927225/vintage-santa-note-festive-christmas-designView licenseSanta pastel pencil illustration design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16088641/santa-pastel-pencil-illustration-design-element-set-editable-designView licenseSanta Claus frame background, Christmas festive paper collagehttps://www.rawpixel.com/image/8927807/image-background-torn-paperView licenseEditable vintage Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15945501/editable-vintage-christmas-design-element-setView licenseVintage Santa note, festive Christmas designhttps://www.rawpixel.com/image/8927228/vintage-santa-note-festive-christmas-designView licenseEditable 3D Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15502650/editable-christmas-design-element-setView licenseMerry Christmas greeting tag, paper craft remixhttps://www.rawpixel.com/image/8927457/merry-christmas-greeting-tag-paper-craft-remixView licenseChristmas drawing design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16185715/christmas-drawing-design-element-set-editable-designView licenseHolly Jolly Christmas, festive greeting paper collagehttps://www.rawpixel.com/image/8927452/image-background-paper-aestheticView licenseEditable vintage Christmas design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15945549/editable-vintage-christmas-design-element-setView licenseFestive Santa Claus background, ripped paper textured designhttps://www.rawpixel.com/image/8927411/image-background-torn-paperView licenseVintage Christmas illustration design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16184145/vintage-christmas-illustration-design-element-set-editable-designView licenseFestive Santa Claus background, ripped paper textured designhttps://www.rawpixel.com/image/8927413/image-background-torn-paperView licenseChristmas drawing design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16187739/christmas-drawing-design-element-set-editable-designView licenseVintage Santa note, festive Christmas designhttps://www.rawpixel.com/image/8927777/vintage-santa-note-festive-christmas-designView licenseChristmas drawing design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16184508/christmas-drawing-design-element-set-editable-designView licenseVintage Santa note, festive Christmas designhttps://www.rawpixel.com/image/8927226/vintage-santa-note-festive-christmas-designView licenseChristmas drawing design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16184627/christmas-drawing-design-element-set-editable-designView licenseVintage Santa Claus, Christmas collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/8927199/vintage-santa-claus-christmas-collage-elementView licenseEditable Christmas paper cutout design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15625925/editable-christmas-paper-cutout-design-element-setView licenseSanta Claus ripped paper label collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/8927456/santa-claus-ripped-paper-label-collage-elementView licenseFestive vintage Christmas collage design, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16496190/festive-vintage-christmas-collage-design-editable-element-setView licenseVintage Santa note, festive Christmas designhttps://www.rawpixel.com/image/8927229/vintage-santa-note-festive-christmas-designView licenseVintage Christmas illustration design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16184218/vintage-christmas-illustration-design-element-set-editable-designView licenseVintage Santa note, festive Christmas designhttps://www.rawpixel.com/image/8927227/vintage-santa-note-festive-christmas-designView licenseEditable 3d Christmas decoration design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15598829/editable-christmas-decoration-design-element-setView licenseSanta Claus frame background, Christmas festive paper collagehttps://www.rawpixel.com/image/8927813/image-background-torn-paperView licenseSecret Santa, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519739/secret-santa-editable-instagram-story-templateView licenseVintage Santa Claus png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8927433/png-torn-paper-aestheticView licenseVintage Christmas collage design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16185699/vintage-christmas-collage-design-element-set-editable-designView licenseVintage Christmas note png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8927425/png-paper-aestheticView license