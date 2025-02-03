rawpixel
Edit ImageCrop
A13: New England Bedroom, 1750-1850 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
Save
Edit Image
narcissa niblack thornebedarchitectureroom miniaturewoodpatternhousebuilding
A sign mockup, editable design
A sign mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11963527/sign-mockup-editable-designView license
A8: Massachusetts Bedroom, c. 1801 by Narcissa Niblack Thorne
A8: Massachusetts Bedroom, c. 1801 by Narcissa Niblack Thorne
https://www.rawpixel.com/image/8929354/a8-massachusetts-bedroom-1801-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain license
Bedroom decor Instagram post template, editable mid century modern design
Bedroom decor Instagram post template, editable mid century modern design
https://www.rawpixel.com/image/18610017/bedroom-decor-instagram-post-template-editable-mid-century-modern-designView license
A12: Cape Cod Living Room, 1750-1850 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A12: Cape Cod Living Room, 1750-1850 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929395/a12-cape-cod-living-room-1750-1850-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Hotel deals Facebook post template
Hotel deals Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12985436/hotel-deals-facebook-post-templateView license
A4: Connecticut Valley Tavern Parlor, c. 1750 by Narcissa Niblack Thorne
A4: Connecticut Valley Tavern Parlor, c. 1750 by Narcissa Niblack Thorne
https://www.rawpixel.com/image/8929406/a4-connecticut-valley-tavern-parlor-1750-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain license
Baby room wall editable mockup, interior design
Baby room wall editable mockup, interior design
https://www.rawpixel.com/image/11530043/baby-room-wall-editable-mockup-interior-designView license
A25: Virginia Drawing Room, 1755 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A25: Virginia Drawing Room, 1755 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929515/a25-virginia-drawing-room-1755-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Bedroom wall mockup, editable design
Bedroom wall mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11983366/bedroom-wall-mockup-editable-designView license
A28: South Carolina Drawing Room, 1775-1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A28: South Carolina Drawing Room, 1775-1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929379/photo-image-plant-person-woodFree Image from public domain license
Bed & breakfast Instagram post template
Bed & breakfast Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13495779/bed-breakfast-instagram-post-templateView license
A32: Louisiana Bedroom, 1800-50 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A32: Louisiana Bedroom, 1800-50 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929366/a32-louisiana-bedroom-1800-50-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Bedroom sale Instagram post template, editable text
Bedroom sale Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12379646/bedroom-sale-instagram-post-template-editable-textView license
A22: Virginia Dining Room, c. 1752 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A22: Virginia Dining Room, c. 1752 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929353/a22-virginia-dining-room-1752-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Kid's room Instagram post template, editable text
Kid's room Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12379547/kids-room-instagram-post-template-editable-textView license
A24: Virginia Entrance Hall, 1751-55 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A24: Virginia Entrance Hall, 1751-55 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929402/a24-virginia-entrance-hall-1751-55-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Hotel Facebook post template
Hotel Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12986094/hotel-facebook-post-templateView license
A23: Virginia Drawing Room, 1754 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A23: Virginia Drawing Room, 1754 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929405/a23-virginia-drawing-room-1754-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Aesthetic living room interior remix
Aesthetic living room interior remix
https://www.rawpixel.com/image/12817908/aesthetic-living-room-interior-remixView license
A10: Massachusetts Dining Room, 1795 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A10: Massachusetts Dining Room, 1795 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929385/a10-massachusetts-dining-room-1795-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Cushion pillow cover editable mockup
Cushion pillow cover editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12637809/cushion-pillow-cover-editable-mockupView license
A31: Tennessee Entrance Hall, 1835 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A31: Tennessee Entrance Hall, 1835 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929300/a31-tennessee-entrance-hall-1835-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Hotel gift voucher template
Hotel gift voucher template
https://www.rawpixel.com/image/14376994/hotel-gift-voucher-templateView license
E-22: French Provincial Bedroom of the Louis XV Period, 18th Century by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
E-22: French Provincial Bedroom of the Louis XV Period, 18th Century by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929381/photo-image-person-wood-living-roomFree Image from public domain license
Modern living room editable mockup, home interior
Modern living room editable mockup, home interior
https://www.rawpixel.com/image/12684744/modern-living-room-editable-mockup-home-interiorView license
A1: Massachusetts Living Room and Kitchen, 1675-1700 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A1: Massachusetts Living Room and Kitchen, 1675-1700 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929293/photo-image-wood-living-room-fireplaceFree Image from public domain license
Cartoon sleeping cat watercolor animal character illustration, editable design
Cartoon sleeping cat watercolor animal character illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12621521/cartoon-sleeping-cat-watercolor-animal-character-illustration-editable-designView license
A26: Virginia Dining Room, c. 1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A26: Virginia Dining Room, c. 1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929401/a26-virginia-dining-room-1800-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Bedroom home decor interior mockup, editable design
Bedroom home decor interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670189/bedroom-home-decor-interior-mockup-editable-designView license
A36: California Living Room, 1850-1875 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A36: California Living Room, 1850-1875 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929499/a36-california-living-room-1850-1875-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Living room interior mockup, editable design
Living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14748861/living-room-interior-mockup-editable-designView license
A19: Maryland Dining Room, 1770-74 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A19: Maryland Dining Room, 1770-74 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929326/a19-maryland-dining-room-1770-74-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Editable hanging frame interior mockup design
Editable hanging frame interior mockup design
https://www.rawpixel.com/image/12207803/editable-hanging-frame-interior-mockup-designView license
A21: Virginia Parlor, 1758-87 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A21: Virginia Parlor, 1758-87 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929350/a21-virginia-parlor-1758-87-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Interior designer blog banner template
Interior designer blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/13049959/interior-designer-blog-banner-templateView license
A14: Pennsylvania Drawing Room, 1834-36 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A14: Pennsylvania Drawing Room, 1834-36 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929298/a14-pennsylvania-drawing-room-1834-36-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Van Gogh's bedroom png sticker, mixed media editable design. Remixed by rawpixel.
Van Gogh's bedroom png sticker, mixed media editable design. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8705857/png-aesthetic-art-bedView license
A7: New Hampshire Entrance Hall, 1799 by Narcissa Niblack Thorne
A7: New Hampshire Entrance Hall, 1799 by Narcissa Niblack Thorne
https://www.rawpixel.com/image/8929413/a7-new-hampshire-entrance-hall-1799-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain license
Van Gogh's bedroom, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Van Gogh's bedroom, vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12778331/van-goghs-bedroom-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
A16: Pennsylvania Drawing Room, 1761 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A16: Pennsylvania Drawing Room, 1761 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929329/a16-pennsylvania-drawing-room-1761-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license