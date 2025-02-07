rawpixel
Edit ImageCrop
A20: Virginia Dining Room, 1758 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
Save
Edit Image
study roomchina homenarcissa niblack thornechinese lampschina 18th centurychinese windowvirginia18th
Living room wall mockup, editable modern interior
Living room wall mockup, editable modern interior
https://www.rawpixel.com/image/8891694/living-room-wall-mockup-editable-modern-interiorView license
A24: Virginia Entrance Hall, 1751-55 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A24: Virginia Entrance Hall, 1751-55 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929402/a24-virginia-entrance-hall-1751-55-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Living room interior mockup, editable design
Living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14762528/living-room-interior-mockup-editable-designView license
A36: California Living Room, 1850-1875 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A36: California Living Room, 1850-1875 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929499/a36-california-living-room-1850-1875-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Modern living room editable mockup, home interior
Modern living room editable mockup, home interior
https://www.rawpixel.com/image/12680526/modern-living-room-editable-mockup-home-interiorView license
A14: Pennsylvania Drawing Room, 1834-36 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A14: Pennsylvania Drawing Room, 1834-36 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929298/a14-pennsylvania-drawing-room-1834-36-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Bedroom decor Instagram post template, editable mid century modern design
Bedroom decor Instagram post template, editable mid century modern design
https://www.rawpixel.com/image/18610017/bedroom-decor-instagram-post-template-editable-mid-century-modern-designView license
A2: New Hampshire Parlor, c. 1710 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A2: New Hampshire Parlor, c. 1710 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929433/a2-new-hampshire-parlor-1710-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Photo frame editable mockup, wall decor
Photo frame editable mockup, wall decor
https://www.rawpixel.com/image/12470560/photo-frame-editable-mockup-wall-decorView license
E-12: English Drawing Room of the Georgian Period, c. 1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
E-12: English Drawing Room of the Georgian Period, c. 1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929347/photo-image-plant-person-woodFree Image from public domain license
Aesthetic interior, editable remix cafe design
Aesthetic interior, editable remix cafe design
https://www.rawpixel.com/image/9080650/aesthetic-interior-editable-remix-cafe-designView license
E-16: French Hall of the Louis XII Period, c. 1500 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
E-16: French Hall of the Louis XII Period, c. 1500 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929375/photo-image-church-wood-living-roomFree Image from public domain license
Living room picture frame mockup, editable design
Living room picture frame mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/13712145/living-room-picture-frame-mockup-editable-designView license
A27: Virginia Kitchen, 18th Century by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A27: Virginia Kitchen, 18th Century by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929430/a27-virginia-kitchen-18th-century-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Aesthetic Japandi dining table editable mockup, home interior
Aesthetic Japandi dining table editable mockup, home interior
https://www.rawpixel.com/image/12682604/aesthetic-japandi-dining-table-editable-mockup-home-interiorView license
A22: Virginia Dining Room, c. 1752 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A22: Virginia Dining Room, c. 1752 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929353/a22-virginia-dining-room-1752-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Aesthetic cafe interior, editable remix design
Aesthetic cafe interior, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/9135884/aesthetic-cafe-interior-editable-remix-designView license
E-19: French Dining Room of the Louis XIV Period, 1660-1700 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
E-19: French Dining Room of the Louis XIV Period, 1660-1700 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929455/photo-image-person-wood-living-roomFree Image from public domain license
Retro living room mockup, editable home interior design
Retro living room mockup, editable home interior design
https://www.rawpixel.com/image/9579728/retro-living-room-mockup-editable-home-interior-designView license
A25: Virginia Drawing Room, 1755 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A25: Virginia Drawing Room, 1755 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929515/a25-virginia-drawing-room-1755-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Contemporary interior mockup, editable wall and picture frame design
Contemporary interior mockup, editable wall and picture frame design
https://www.rawpixel.com/image/8928640/contemporary-interior-mockup-editable-wall-and-picture-frame-designView license
A29: South Carolina Ballroom, 1775-1835 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A29: South Carolina Ballroom, 1775-1835 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929457/a29-south-carolina-ballroom-1775-1835-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Editable picture decoration interior mockup design
Editable picture decoration interior mockup design
https://www.rawpixel.com/image/12217141/editable-picture-decoration-interior-mockup-designView license
A26: Virginia Dining Room, c. 1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A26: Virginia Dining Room, c. 1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929401/a26-virginia-dining-room-1800-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Minimal living room furniture mockup, editable design
Minimal living room furniture mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12669373/minimal-living-room-furniture-mockup-editable-designView license
A8: Massachusetts Bedroom, c. 1801 by Narcissa Niblack Thorne
A8: Massachusetts Bedroom, c. 1801 by Narcissa Niblack Thorne
https://www.rawpixel.com/image/8929354/a8-massachusetts-bedroom-1801-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain license
Picture frame, editable realistic wall
Picture frame, editable realistic wall
https://www.rawpixel.com/image/8909701/picture-frame-editable-realistic-wallView license
A12: Cape Cod Living Room, 1750-1850 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A12: Cape Cod Living Room, 1750-1850 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929395/a12-cape-cod-living-room-1750-1850-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
interior item Instagram post template, editable mid century modern design
interior item Instagram post template, editable mid century modern design
https://www.rawpixel.com/image/18581227/interior-item-instagram-post-template-editable-mid-century-modern-designView license
A3: Massachusetts Dining Room, 1720 by Narcissa Niblack Thorne
A3: Massachusetts Dining Room, 1720 by Narcissa Niblack Thorne
https://www.rawpixel.com/image/8929625/a3-massachusetts-dining-room-1720-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain license
Home decor Instagram post template
Home decor Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14867912/home-decor-instagram-post-templateView license
E-10: English Dining Room of the Georgian Period, 1770-90 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
E-10: English Dining Room of the Georgian Period, 1770-90 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929262/photo-image-plant-person-woodFree Image from public domain license
Minimal wall living room mockup, editable design
Minimal wall living room mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12665069/minimal-wall-living-room-mockup-editable-designView license
E-18: French Salon of the Louis XIV Period, 1660-1700 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
E-18: French Salon of the Louis XIV Period, 1660-1700 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929337/photo-image-frame-person-artFree Image from public domain license
China national day inspiration template
China national day inspiration template
https://www.rawpixel.com/image/13273044/china-national-day-inspiration-templateView license
A19: Maryland Dining Room, 1770-74 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A19: Maryland Dining Room, 1770-74 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929326/a19-maryland-dining-room-1770-74-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license
Picture frame room decor mockup, editable design
Picture frame room decor mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670931/picture-frame-room-decor-mockup-editable-designView license
A28: South Carolina Drawing Room, 1775-1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
A28: South Carolina Drawing Room, 1775-1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)
https://www.rawpixel.com/image/8929379/photo-image-plant-person-woodFree Image from public domain license
Minimal living room interior mockup, editable design
Minimal living room interior mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670389/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView license
A4: Connecticut Valley Tavern Parlor, c. 1750 by Narcissa Niblack Thorne
A4: Connecticut Valley Tavern Parlor, c. 1750 by Narcissa Niblack Thorne
https://www.rawpixel.com/image/8929406/a4-connecticut-valley-tavern-parlor-1750-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain license