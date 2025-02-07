Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagenarcissa niblack thornefireplaceballroomwood windowcandlewoodhousebuildingA22: Virginia Dining Room, c. 1752 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)Original public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 769 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 1922 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarLuxury wall decor, editable interior designhttps://www.rawpixel.com/image/12767633/luxury-wall-decor-editable-interior-designView licenseA28: South Carolina Drawing Room, 1775-1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929379/photo-image-plant-person-woodFree Image from public domain licenseBallerina Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12555510/ballerina-instagram-post-template-editable-textView licenseA19: Maryland Dining Room, 1770-74 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929326/a19-maryland-dining-room-1770-74-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseMuseum Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14516821/museum-instagram-post-templateView licenseA6: New Hampshire Dining Room, 1760 by Narcissa Niblack Thornehttps://www.rawpixel.com/image/8929424/a6-new-hampshire-dining-room-1760-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain licenseEditable cozy Christmas decorative design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15847438/editable-cozy-christmas-decorative-design-element-setView licenseA29: South Carolina Ballroom, 1775-1835 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929457/a29-south-carolina-ballroom-1775-1835-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseChristmas tree decoration blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/12723044/christmas-tree-decoration-blog-banner-templateView licenseA14: Pennsylvania Drawing Room, 1834-36 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929298/a14-pennsylvania-drawing-room-1834-36-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseLuxury wall decor, editable interior designhttps://www.rawpixel.com/image/12763906/luxury-wall-decor-editable-interior-designView licenseA10: Massachusetts Dining Room, 1795 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929385/a10-massachusetts-dining-room-1795-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseJunior class Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12551976/junior-class-instagram-post-template-editable-textView licenseA23: Virginia Drawing Room, 1754 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929405/a23-virginia-drawing-room-1754-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseBedroom decor blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14436194/bedroom-decor-blog-banner-templateView licenseA8: Massachusetts Bedroom, c. 1801 by Narcissa Niblack Thornehttps://www.rawpixel.com/image/8929354/a8-massachusetts-bedroom-1801-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain licenseExclusive apartment poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12614719/exclusive-apartment-poster-template-editable-text-and-designView licenseE-19: French Dining Room of the Louis XIV Period, 1660-1700 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929455/photo-image-person-wood-living-roomFree Image from public domain licenseEerie voodoo doll spooky halloween remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663699/eerie-voodoo-doll-spooky-halloween-remix-editable-designView licenseA11: Rhode Island Parlor, c. 1820 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929310/a11-rhode-island-parlor-1820-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseChristmas fireplace, editable interior designhttps://www.rawpixel.com/image/12730673/christmas-fireplace-editable-interior-designView licenseA15: New York Parlor, 1850-70 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929442/a15-new-york-parlor-1850-70-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseWedding venue Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14626021/wedding-venue-instagram-post-templateView licenseA20: Virginia Dining Room, 1758 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929335/a20-virginia-dining-room-1758-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseMuseum Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14516729/museum-instagram-post-templateView licenseA25: Virginia Drawing Room, 1755 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929515/a25-virginia-drawing-room-1755-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseGala night Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12932385/gala-night-facebook-post-templateView licenseA21: Virginia Parlor, 1758-87 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929350/a21-virginia-parlor-1758-87-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseBlack demon spooky halloween remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663703/black-demon-spooky-halloween-remix-editable-designView licenseA24: Virginia Entrance Hall, 1751-55 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929402/a24-virginia-entrance-hall-1751-55-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseLuxury city home poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12614726/luxury-city-home-poster-template-editable-text-and-designView licenseA2: New Hampshire Parlor, c. 1710 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929433/a2-new-hampshire-parlor-1710-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseInterior decor ideas Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14572272/interior-decor-ideas-instagram-post-templateView licenseA9: Massachusetts Parlor, 1818 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929397/a9-massachusetts-parlor-1818-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseEditable cozy Christmas decorative design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15847426/editable-cozy-christmas-decorative-design-element-setView licenseA4: Connecticut Valley Tavern Parlor, c. 1750 by Narcissa Niblack Thornehttps://www.rawpixel.com/image/8929406/a4-connecticut-valley-tavern-parlor-1750-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain licenseHome decor Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14867912/home-decor-instagram-post-templateView licenseA12: Cape Cod Living Room, 1750-1850 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929395/a12-cape-cod-living-room-1750-1850-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseEditable blurred concert hall backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12164913/editable-blurred-concert-hall-backdropView licenseA3: Massachusetts Dining Room, 1720 by Narcissa Niblack Thornehttps://www.rawpixel.com/image/8929625/a3-massachusetts-dining-room-1720-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain license