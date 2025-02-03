Edit ImageCrop3SaveSaveEdit Imageroom decorarchitecturenarcissa niblack thorneminiature roombuilding interiorwoodhousebuildingA7: New Hampshire Entrance Hall, 1799 by Narcissa Niblack ThorneOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 768 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 1920 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarA sign mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11963527/sign-mockup-editable-designView licenseA31: Tennessee Entrance Hall, 1835 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929300/a31-tennessee-entrance-hall-1835-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseBathroom wall mockup, editable home interiorhttps://www.rawpixel.com/image/8885525/bathroom-wall-mockup-editable-home-interiorView licenseA6: New Hampshire Dining Room, 1760 by Narcissa Niblack Thornehttps://www.rawpixel.com/image/8929424/a6-new-hampshire-dining-room-1760-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain licenseMinimal living room armchair editable mockup, home interiorhttps://www.rawpixel.com/image/12680569/minimal-living-room-armchair-editable-mockup-home-interiorView licenseA24: Virginia Entrance Hall, 1751-55 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929402/a24-virginia-entrance-hall-1751-55-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseEditable wall mockup, living room interior designhttps://www.rawpixel.com/image/11239357/editable-wall-mockup-living-room-interior-designView licenseE-11: English Entrance Hall of the Georgian Period, c. 1775 by Narcissa Niblack Thornehttps://www.rawpixel.com/image/8929364/photo-image-person-pattern-living-roomFree Image from public domain licenseWall editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12509280/wall-editable-mockupView licenseA28: South Carolina Drawing Room, 1775-1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929379/photo-image-plant-person-woodFree Image from public domain licenseRoom wall mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14786245/room-wall-mockup-editable-designView licenseA17: Pennsylvania Kitchen, 1752 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929496/a17-pennsylvania-kitchen-1752-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseInterior decor ideas Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/12620176/interior-decor-ideas-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseA32: Louisiana Bedroom, 1800-50 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929366/a32-louisiana-bedroom-1800-50-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseBeige room wall mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14748595/beige-room-wall-mockup-editable-designView licenseA36: California Living Room, 1850-1875 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929499/a36-california-living-room-1850-1875-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseFurniture shop poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7550484/furniture-shop-poster-template-editable-designView licenseA29: South Carolina Ballroom, 1775-1835 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929457/a29-south-carolina-ballroom-1775-1835-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseOffice from home Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9258081/office-from-home-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseA4: Connecticut Valley Tavern Parlor, c. 1750 by Narcissa Niblack Thornehttps://www.rawpixel.com/image/8929406/a4-connecticut-valley-tavern-parlor-1750-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain licenseMuseum Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14516821/museum-instagram-post-templateView licenseA2: New Hampshire Parlor, c. 1710 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929433/a2-new-hampshire-parlor-1710-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseAesthetic living room interior remixhttps://www.rawpixel.com/image/12814302/aesthetic-living-room-interior-remixView licenseA14: Pennsylvania Drawing Room, 1834-36 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929298/a14-pennsylvania-drawing-room-1834-36-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseBedroom decor Instagram post template, editable mid century modern designhttps://www.rawpixel.com/image/18610017/bedroom-decor-instagram-post-template-editable-mid-century-modern-designView licenseA3: Massachusetts Dining Room, 1720 by Narcissa Niblack Thornehttps://www.rawpixel.com/image/8929625/a3-massachusetts-dining-room-1720-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain licenseEditable blurred minimal living room backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12163037/editable-blurred-minimal-living-room-backdropView licenseE-13: English Rotunda and Library of the Regency Period, 1810-20 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929367/photo-image-person-wood-living-roomFree Image from public domain licenseAesthetic living room interior remixhttps://www.rawpixel.com/image/12833490/aesthetic-living-room-interior-remixView licenseA12: Cape Cod Living Room, 1750-1850 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929395/a12-cape-cod-living-room-1750-1850-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseEditable blurred wooden kitchen floor backdrophttps://www.rawpixel.com/image/12163982/editable-blurred-wooden-kitchen-floor-backdropView licenseA19: Maryland Dining Room, 1770-74 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929326/a19-maryland-dining-room-1770-74-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseAesthetic bedroom interior remixhttps://www.rawpixel.com/image/12842545/aesthetic-bedroom-interior-remixView licenseA23: Virginia Drawing Room, 1754 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929405/a23-virginia-drawing-room-1754-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseinterior item Instagram post template, editable mid century modern designhttps://www.rawpixel.com/image/18581227/interior-item-instagram-post-template-editable-mid-century-modern-designView licenseA18: Shaker Living Room, c. 1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929276/a18-shaker-living-room-1800-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseAesthetic living room interior remixhttps://www.rawpixel.com/image/12817908/aesthetic-living-room-interior-remixView licenseA25: Virginia Drawing Room, 1755 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929515/a25-virginia-drawing-room-1755-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseInterior design Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14435651/interior-design-instagram-post-templateView licenseE-10: English Dining Room of the Georgian Period, 1770-90 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929262/photo-image-plant-person-woodFree Image from public domain license