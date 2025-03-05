Edit ImageCropSaveSaveEdit ImageartfoodplatecraftvegetablechinesephotocreativitySoup BowlOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1077 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 2692 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarAsian food illustration element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14993778/asian-food-illustration-element-editable-design-setView licenseSoup Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8930484/soup-bowlFree Image from public domain licenseChinese meal, Asian food editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12702584/chinese-meal-asian-food-editable-remixView licenseSoup Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8929780/soup-bowlFree Image from public domain licenseDim sum poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12667082/dim-sum-poster-template-editable-text-and-designView licenseSoup Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8930751/soup-bowlFree Image from public domain licenseDim Sum Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12458982/dim-sum-instagram-post-template-editable-textView licenseSoup Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8936394/soup-bowlFree Image from public domain licenseDim sum blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12667081/dim-sum-blog-banner-template-editable-textView licenseSoup Platehttps://www.rawpixel.com/image/8930742/soup-plateFree Image from public domain licenseDim sum Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12576495/dim-sum-instagram-post-template-editable-textView licenseTea Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8929463/tea-bowlFree Image from public domain licenseAsian food illustration element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14993792/asian-food-illustration-element-editable-design-setView licenseOval Dishhttps://www.rawpixel.com/image/8929619/oval-dishFree Image from public domain licenseAsian food illustration element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14993789/asian-food-illustration-element-editable-design-setView licenseSoup Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8936624/soup-bowlFree Image from public domain licenseNutritional values, editable flyer templatehttps://www.rawpixel.com/image/8887467/nutritional-values-editable-flyer-templateView licenseExquisite antique porcelain platehttps://www.rawpixel.com/image/8931098/plateFree Image from public domain licenseEditable food digital art designhttps://www.rawpixel.com/image/12520371/editable-food-digital-art-designView licenseSoup Plate (part of a pair)https://www.rawpixel.com/image/8934165/soup-plate-part-pairFree Image from public domain licenseEditable food digital art designhttps://www.rawpixel.com/image/12471231/editable-food-digital-art-designView licenseElegant broken porcelain platehttps://www.rawpixel.com/image/8929818/dishFree Image from public domain licenseAsian food illustration element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14993757/asian-food-illustration-element-editable-design-setView licenseSoup Platehttps://www.rawpixel.com/image/8931761/soup-plateFree Image from public domain licenseEditable food mobile phone, digital art designhttps://www.rawpixel.com/image/12465254/editable-food-mobile-phone-digital-art-designView licenseAntique porcelain platter with artworkhttps://www.rawpixel.com/image/8929363/platterFree Image from public domain licenseEditable food digital art designhttps://www.rawpixel.com/image/12471225/editable-food-digital-art-designView licenseCharger with the Arms of O'Harahttps://www.rawpixel.com/image/8933332/charger-with-the-arms-oharaFree Image from public domain licenseJapanese dining poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14395941/japanese-dining-poster-templateView licenseTea Bowl and Saucerhttps://www.rawpixel.com/image/8929583/tea-bowl-and-saucerFree Image from public domain licenseEditable food mobile phone, digital art designhttps://www.rawpixel.com/image/12520374/editable-food-mobile-phone-digital-art-designView licenseTea Bowl and Saucerhttps://www.rawpixel.com/image/8930623/tea-bowl-and-saucerFree Image from public domain licenseEditable food digital art designhttps://www.rawpixel.com/image/12520372/editable-food-digital-art-designView licenseElegant vintage porcelain dishhttps://www.rawpixel.com/image/8935626/sauceboatFree Image from public domain licenseDim sum Facebook story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12667083/dim-sum-facebook-story-template-editable-designView licenseAntique porcelain plate with cresthttps://www.rawpixel.com/image/8936599/platterFree Image from public domain licenseAsian food illustration element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14993776/asian-food-illustration-element-editable-design-setView licenseOrnate vintage porcelain plate designhttps://www.rawpixel.com/image/8929489/plateFree Image from public domain licenseOriginal Chinese food Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12464782/original-chinese-food-instagram-post-template-editable-textView licensePlatehttps://www.rawpixel.com/image/8933123/plateFree Image from public domain license