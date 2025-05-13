Edit ImageCropSaveSaveEdit ImagedishwaregrasspersonartcirclemoneyfoodplateSoup Plate from the "Hope Service" Made for the Duke of Clarence by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)Original public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1159 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 2897 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarPlate menu, editable paper mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12739031/plate-menu-editable-paper-mockupView licenseSoup Plate from the "Hope Service" Made for the Duke of Clarence by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/9009083/photo-image-person-art-circleFree Image from public domain licensePorcelain plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14780703/porcelain-plate-mockup-editable-designView licensePlate from the Duke of Clarence Service by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8929473/photo-image-person-art-circleFree Image from public domain licenseDoodle plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7428229/doodle-plate-mockup-editable-designView licensePlate from the Duke of Clarence Service by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932587/photo-image-plant-pattern-artFree Image from public domain licenseDancing ballerinas png, aesthetic Saturn editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/11781121/dancing-ballerinas-png-aesthetic-saturn-editable-remixView licenseSoup Platehttps://www.rawpixel.com/image/8930742/soup-plateFree Image from public domain licensePlate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13714633/plate-mockup-editable-designView licenseSoup Plate by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/9008718/soup-plate-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licensePorcelain plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10414554/porcelain-plate-mockup-editable-designView licenseDish by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/9009206/dish-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licenseKiwi printed plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13938142/kiwi-printed-plate-mockup-editable-designView licensePlate by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/9010247/plate-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable vinyl record mockup customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/12419607/editable-vinyl-record-mockup-customizable-designView licenseSoup Platehttps://www.rawpixel.com/image/8931761/soup-plateFree Image from public domain licensePorcelain plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10348803/porcelain-plate-mockup-editable-designView licenseSoup Plate by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931696/soup-plate-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licensePorcelain plate mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14804019/porcelain-plate-mockup-editable-product-designView licenseOrnate vintage porcelain plate designhttps://www.rawpixel.com/image/8929489/plateFree Image from public domain licenseBaby dish editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/11220585/baby-dish-editable-mockup-elementView licensePlate by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931959/plate-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseRealistic plate editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12155664/realistic-plate-editable-mockupView licenseSoup Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8929780/soup-bowlFree Image from public domain licensePlate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7391454/plate-mockup-editable-designView licenseVintage decorative porcelain plate designhttps://www.rawpixel.com/image/8931198/plateFree Image from public domain licenseEditable round plate mockup, pink flower designhttps://www.rawpixel.com/image/10541146/editable-round-plate-mockup-pink-flower-designView licensePlate by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/9009196/plate-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licenseRealistic plate editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12120181/realistic-plate-editable-mockupView licenseTea Bowl and Saucer by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931783/tea-bowl-and-saucer-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licenseCoaster editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/11496778/coaster-editable-mockupView licensePlate by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932480/plate-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable plate mockup, tableware product flat lay designhttps://www.rawpixel.com/image/9994525/editable-plate-mockup-tableware-product-flat-lay-designView licenseDish by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/9009260/dish-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licenseCeramic plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8895016/ceramic-plate-mockup-editable-designView licensePlate by Théodore Havilandhttps://www.rawpixel.com/image/9008890/plate-theodore-havilandFree Image from public domain licenseEditable plate mockup, aesthetic tableware designhttps://www.rawpixel.com/image/9349724/editable-plate-mockup-aesthetic-tableware-designView licenseSoup Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8930484/soup-bowlFree Image from public domain licenseEditable blue plate interior mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/12342958/editable-blue-plate-interior-mockup-designView licenseSoup Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8936624/soup-bowlFree Image from public domain license