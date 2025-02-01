rawpixel
Backplate by Italian School
patternshieldbagmetalarchitecturearmshistorysilver
Silver shield element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15006715/silver-shield-element-set-editable-designView license
Ornate medieval chest armor
https://www.rawpixel.com/image/8929998/breastplateFree Image from public domain license
Editable silver shield design element set
https://www.rawpixel.com/image/15368264/editable-silver-shield-design-element-setView license
Medieval steel armor breastplate
https://www.rawpixel.com/image/8936270/backplateFree Image from public domain license
Editable silver shield design element set
https://www.rawpixel.com/image/15368270/editable-silver-shield-design-element-setView license
Backplate with Associated Culet of One Lame
https://www.rawpixel.com/image/8930699/backplate-with-associated-culet-one-lameFree Image from public domain license
Silver shield element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15006639/silver-shield-element-set-editable-designView license
Peytral of a Horse Armor
https://www.rawpixel.com/image/8930137/peytral-horse-armorFree Image from public domain license
Guarding knight fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12664962/guarding-knight-fantasy-remix-editable-designView license
Pair of Tassets
https://www.rawpixel.com/image/8936588/pair-tassetsFree Image from public domain license
Editable silver shield design element set
https://www.rawpixel.com/image/15368145/editable-silver-shield-design-element-setView license
Backplate with Fauld
https://www.rawpixel.com/image/8930506/backplate-with-fauldFree Image from public domain license
Editable silver shield design element set
https://www.rawpixel.com/image/15368130/editable-silver-shield-design-element-setView license
Breastplate with Associated Skirt for Half-Armor
https://www.rawpixel.com/image/8930068/breastplate-with-associated-skirt-for-half-armorFree Image from public domain license
Editable silver shield design element set
https://www.rawpixel.com/image/15368115/editable-silver-shield-design-element-setView license
Medieval armor chest plate artifact
https://www.rawpixel.com/image/8930536/breastplateFree Image from public domain license
Silver shield element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15004537/silver-shield-element-set-editable-designView license
Breastplate
https://www.rawpixel.com/image/8930372/breastplateFree Image from public domain license
Editable silver shield design element set
https://www.rawpixel.com/image/15368157/editable-silver-shield-design-element-setView license
Bevor ("Falling Buff")
https://www.rawpixel.com/image/8931249/bevor-falling-buffFree Image from public domain license
Editable silver shield design element set
https://www.rawpixel.com/image/15368109/editable-silver-shield-design-element-setView license
Right Pauldron
https://www.rawpixel.com/image/8931036/right-pauldronFree Image from public domain license
Editable silver shield design element set
https://www.rawpixel.com/image/15368142/editable-silver-shield-design-element-setView license
Intricately engraved medieval armor piece
https://www.rawpixel.com/image/8929897/breastplateFree Image from public domain license
Silver shield element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15006618/silver-shield-element-set-editable-designView license
Medieval steel armor piece
https://www.rawpixel.com/image/8930702/breastplateFree Image from public domain license
Silver shield element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15006619/silver-shield-element-set-editable-designView license
Waistcoat Cuirass
https://www.rawpixel.com/image/8929877/waistcoat-cuirassFree Image from public domain license
Editable silver shield design element set
https://www.rawpixel.com/image/15368124/editable-silver-shield-design-element-setView license
Lames (eight) of a Left Gauntlet
https://www.rawpixel.com/image/8930782/lames-eight-left-gauntletFree Image from public domain license
Silver shield element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15004548/silver-shield-element-set-editable-designView license
Tournament Helm (Stechhelm)
https://www.rawpixel.com/image/8929570/tournament-helm-stechhelmFree Image from public domain license
Silver shield element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15006638/silver-shield-element-set-editable-designView license
Triple-Combed Burgonet by German School
https://www.rawpixel.com/image/8930131/triple-combed-burgonet-german-schoolFree Image from public domain license
Silver shield element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15006598/silver-shield-element-set-editable-designView license
Closed Burgonet
https://www.rawpixel.com/image/8929960/closed-burgonetFree Image from public domain license
The king's blessing fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12663188/the-kings-blessing-fantasy-remix-editable-designView license
Poll Plate of a Shaffron
https://www.rawpixel.com/image/8932710/poll-plate-shaffronFree Image from public domain license
Editable silver shield design element set
https://www.rawpixel.com/image/15368158/editable-silver-shield-design-element-setView license
Cuff of a Gauntlet
https://www.rawpixel.com/image/8930234/cuff-gauntletFree Image from public domain license