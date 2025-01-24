Edit ImageCrop1SaveSaveEdit ImageartslightingmetalmugsilverjewelryphotocupLoop-Handled Dish by Charles Robert Ashbee (Designer)Original public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 746 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 1865 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarWhite enamel mug mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14748470/white-enamel-mug-mockup-editable-designView licenseSpoon by Charles Robert Ashbee (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8932111/spoon-charles-robert-ashbee-designerFree Image from public domain licenseTin can, food packaging mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12743469/tin-can-food-packaging-mockupView licenseCoffee Pot by Charles Robert Ashbee (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8930223/coffee-pot-charles-robert-ashbee-designerFree Image from public domain licenseStainless steel camping mug mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14870987/stainless-steel-camping-mug-mockup-editable-designView licenseCaudle Cup with Cover and Standhttps://www.rawpixel.com/image/9039871/caudle-cup-with-cover-and-standFree Image from public domain licenseBlack enamel mug png mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14435758/black-enamel-mug-png-mockup-editable-product-designView licenseEwer by Richard Morrellhttps://www.rawpixel.com/image/8936547/ewer-richard-morrellFree Image from public domain licenseCoffee mug editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12472711/coffee-mug-editable-mockupView licenseDecanter by Charles Robert Ashbee (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929714/decanter-charles-robert-ashbee-designerFree Image from public domain licenseEnamel mug mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14815586/enamel-mug-mockup-editable-designView licenseCoffee Pot and Stand by Hester Batemanhttps://www.rawpixel.com/image/9008424/coffee-pot-and-stand-hester-batemanFree Image from public domain licenseScented candle jar editable mockup, product packaginghttps://www.rawpixel.com/image/12632453/scented-candle-jar-editable-mockup-product-packagingView licenseEwer and Basin by Jean Bellonhttps://www.rawpixel.com/image/8933128/ewer-and-basin-jean-bellonFree Image from public domain licenseEnamel camping mug editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/11169349/enamel-camping-mug-editable-mockupView licenseTeapot by Johann Köpping (Silversmith)https://www.rawpixel.com/image/8936781/teapot-johann-kopping-silversmithFree Image from public domain licenseGreen stainless enamel mug mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14435708/green-stainless-enamel-mug-mockup-editable-product-designView licenseCovered Cup by Richard Gurneyhttps://www.rawpixel.com/image/8929436/covered-cup-richard-gurneyFree Image from public domain licenseCoffee shop element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000973/coffee-shop-element-set-editable-designView licenseTwo-Handled Cup with Cover by Isaac Dightonhttps://www.rawpixel.com/image/8933871/two-handled-cup-with-cover-isaac-dightonFree Image from public domain licenseCoffee cup espresso machine mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10102100/coffee-cup-espresso-machine-mockup-editable-designView licenseBeaker by R.H. (Maker)https://www.rawpixel.com/image/8936204/beaker-rh-makerFree Image from public domain licenseCoffee shop element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000983/coffee-shop-element-set-editable-designView licenseTankard by William Penstonehttps://www.rawpixel.com/image/9008054/tankard-william-penstoneFree Image from public domain licenseCoffee mug editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12816255/coffee-mug-editable-mockupView licenseEwer and Basinhttps://www.rawpixel.com/image/8931867/ewer-and-basinFree Image from public domain licenseMist Effecthttps://www.rawpixel.com/image/12563998/mist-effectView licenseChalicehttps://www.rawpixel.com/image/8933228/chaliceFree Image from public domain licenseCoffee mug editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12472743/coffee-mug-editable-mockupView licenseSweetmeat Dish by W. Maunday (Silversmith)https://www.rawpixel.com/image/9019310/sweetmeat-dish-maunday-silversmithFree Image from public domain licenseCoffee mug editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/7721394/coffee-mug-editable-mockup-elementView licenseTeapot and Stand by William Vincenthttps://www.rawpixel.com/image/8931832/teapot-and-stand-william-vincentFree Image from public domain licenseChristmas coffee mug editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12798519/christmas-coffee-mug-editable-mockupView licenseGoblet-Shaped Ewer by I Ahttps://www.rawpixel.com/image/8936217/goblet-shaped-ewerFree Image from public domain licenseCoffee shop element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000975/coffee-shop-element-set-editable-designView licenseMug by John M. Stockerhttps://www.rawpixel.com/image/8934105/mug-john-stockerFree Image from public domain licenseVintage coffee pot, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10885220/vintage-coffee-pot-editable-remix-designView licenseTwo Sweetmeat Dishes by Martin-Guillaume Biennaishttps://www.rawpixel.com/image/8932321/two-sweetmeat-dishes-martin-guillaume-biennaisFree Image from public domain licenseVintage coffee pot, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10847840/vintage-coffee-pot-editable-remix-designView licenseTeapot on Stand with Rechaud by Christopher Dresser (Designer)https://www.rawpixel.com/image/9009368/teapot-stand-with-rechaud-christopher-dresser-designerFree Image from public domain license