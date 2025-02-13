Edit ImageCrop1SaveSaveEdit ImageanimalbirdpersonartcraftstatueamericahistoryAllegorical Figure Representing America by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)Original public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 895 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2237 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVintage water fountain background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740186/vintage-water-fountain-background-remixed-rawpixelView licenseAllegorical Figure Representing Africa by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8929968/photo-image-dog-person-artFree Image from public domain licenseVintage water fountain background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740199/vintage-water-fountain-background-remixed-rawpixelView licenseAllegorical Figure Representing Europe by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930032/photo-image-crown-horse-plantFree Image from public domain licenseAngel statue element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14982258/angel-statue-element-set-remixView licenseAllegorical Figure Representing Asia by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930488/photo-image-person-art-animalFree Image from public domain licenseBuddha statue, spirituality creative remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9059852/buddha-statue-spirituality-creative-remix-editable-designView licenseBox in the Form of a Pug's Head by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8936412/box-the-form-pugs-head-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseBuddha statue, spirituality creative remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9059793/buddha-statue-spirituality-creative-remix-editable-designView licenseHarlequin with Bagpipes by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8934745/harlequin-with-bagpipes-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseBuddha statue png, spirituality creative remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9059779/buddha-statue-png-spirituality-creative-remix-editable-designView licenseAtlas of the World by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932737/atlas-the-world-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseAngel statue element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14982256/angel-statue-element-set-remixView licenseWinter by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932762/winter-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseVintage water fountain iPhone wallpaper. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12749960/vintage-water-fountain-iphone-wallpaper-remixed-rawpixelView licenseSinger for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930971/singer-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseBuddha statue, ripped paper remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9059867/buddha-statue-ripped-paper-remix-editable-designView licenseSinger for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931307/singer-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseGreek statues collage editable design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/12760632/greek-statues-collage-editable-design-community-remixView licenseClarinet Player for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930469/photo-image-cartoon-hand-personFree Image from public domain licenseBuddha statue, ripped paper remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9059795/buddha-statue-ripped-paper-remix-editable-designView licenseDrummer for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930780/drummer-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseBuddhist Holy Day, Buddha statue paper craft remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623456/buddhist-holy-day-buddha-statue-paper-craft-remix-editable-designView licenseOil or Vinegar Cruet by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8929285/oil-vinegar-cruet-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseBuddha statue png, ripped paper remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9056269/buddha-statue-png-ripped-paper-remix-editable-designView licenseGuitarist for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931276/guitarist-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseBuddhist Holy Day, Buddha statue paper craft remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623455/buddhist-holy-day-buddha-statue-paper-craft-remix-editable-designView licenseBagpiper for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930168/bagpiper-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseBuddhist Holy Day, Buddha statue paper craft remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12623457/buddhist-holy-day-buddha-statue-paper-craft-remix-editable-designView licenseCenterpiece and Stand with Pair of Sugar Casters by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8929967/photo-image-crown-person-artFree Image from public domain licenseGreek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347130/greek-goddess-statue-editable-flower-collage-remixed-rawpixelView licenseBassoon Player for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930094/photo-image-cartoon-hand-personFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Music, floral woman art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563806/png-accessory-adult-alphonse-muchaView licenseDrum Beater for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8929935/drum-beater-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12538182/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseTrumpeter for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931333/trumpeter-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, floral art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12522110/alphonse-muchas-woman-floral-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseConductor for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8929613/conductor-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable beige aesthetic vintage collagehttps://www.rawpixel.com/image/11517080/editable-beige-aesthetic-vintage-collageView licensePantaloon by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8936046/pantaloon-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license