Edit ImageCrop1SaveSaveEdit ImagechristmashandpersonartfactorymusicbowspinkHurdy-Gurdy Player for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)Original public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 800 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2000 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarChristmas jazz Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12830815/christmas-jazz-instagram-post-templateView licenseBassoon Player for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930094/photo-image-cartoon-hand-personFree Image from public domain licenseChristmas playlist poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14514471/christmas-playlist-poster-templateView licenseSinger for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930971/singer-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseChristmas playlist Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14514503/christmas-playlist-facebook-story-templateView licenseCellist for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930534/cellist-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable anthropomorphic cat violinist collagehttps://www.rawpixel.com/image/9123406/editable-anthropomorphic-cat-violinist-collageView licenseViolinist for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931063/violinist-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseChristmas spirit music Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12461136/christmas-spirit-music-instagram-post-template-editable-textView licenseClarinet Player for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930469/photo-image-cartoon-hand-personFree Image from public domain licenseChristmas playlist blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14514508/christmas-playlist-blog-banner-templateView licenseConductor for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8929613/conductor-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseViolin concert poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13251330/violin-concert-poster-templateView licenseFlute Player for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930826/photo-image-cartoon-hand-personFree Image from public domain licenseChristmas playlist poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14514761/christmas-playlist-poster-templateView licenseSinger for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931307/singer-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseViolin concert Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13251199/violin-concert-facebook-post-templateView licenseTrumpeter for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931333/trumpeter-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseViolin concert Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/13251415/violin-concert-instagram-story-templateView licenseBagpiper for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930168/bagpiper-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseViolin concert Facebook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12649831/violin-concert-facebook-cover-template-editable-designView licenseDrum Beater for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8929935/drum-beater-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseViolin lessons Facebook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12649851/violin-lessons-facebook-cover-template-editable-designView licenseDrummer for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930780/drummer-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseChristmas playlist Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14514771/christmas-playlist-facebook-story-templateView licenseGuitarist for the Monkey Band by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931276/guitarist-for-the-monkey-band-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseChristmas playlist cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/12741089/christmas-playlist-cover-templateView licensePlaque: Warrior and Attendantshttps://www.rawpixel.com/image/7820731/plaque-warrior-and-attendantsFree Image from public domain licenseGift giving, hands holding present illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11779592/gift-giving-hands-holding-present-illustration-editable-designView licenseLion (one of a pair)https://www.rawpixel.com/image/12850585/lion-one-pairFree Image from public domain licenseSpecial gifts poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12935825/special-gifts-poster-templateView licenseRhode Island Shore by Martin Johnson Headehttps://www.rawpixel.com/image/11932487/rhode-island-shore-martin-johnson-headeFree Image from public domain licenseBirthday present box editable mockup, realistic objecthttps://www.rawpixel.com/image/12122208/birthday-present-box-editable-mockup-realistic-objectView licenseSword and scabbard (Sinhalese: kasthane)https://www.rawpixel.com/image/8180815/sword-and-scabbard-sinhalese-kasthaneFree Image from public domain licenseStacked gift boxes editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12980487/stacked-gift-boxes-editable-mockupView licensePlaque: Equestrian Oba and Attendantshttps://www.rawpixel.com/image/8264734/plaque-equestrian-oba-and-attendantsFree Image from public domain licenseRetro music Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14395210/retro-music-facebook-post-templateView licenseArmchair (Fauteuil à la reine) (one of a pair) (part of a set)https://www.rawpixel.com/image/12850688/armchair-fauteuil-reine-one-pair-part-setFree Image from public domain licenseChristmas classics poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12703361/christmas-classics-poster-template-editable-text-and-designView licenseQueen Mother Pendant Mask: Iyobahttps://www.rawpixel.com/image/7820710/queen-mother-pendant-mask-iyobaFree Image from public domain license