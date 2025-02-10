rawpixel
Edit ImageCrop
Medallion with Head of Medusa by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Save
Edit Image
medusapersonartcirclecraftshapehistoryjewelry
Ancient art exhibition Instagram post template, editable text
Ancient art exhibition Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11934940/ancient-art-exhibition-instagram-post-template-editable-textView license
Medallion with Portrait of Thomas Bentley by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Medallion with Portrait of Thomas Bentley by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8933088/photo-image-frame-person-artFree Image from public domain license
Queen statue frame background, editable design
Queen statue frame background, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12613865/queen-statue-frame-background-editable-designView license
Medallion with Judgment of Hercules by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Medallion with Judgment of Hercules by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8932304/medallion-with-judgment-hercules-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Beige paper textured background, Queen statue border, editable design
Beige paper textured background, Queen statue border, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9190982/beige-paper-textured-background-queen-statue-border-editable-designView license
Medallion with Arethusa by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Medallion with Arethusa by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8933210/medallion-with-arethusa-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Queen statue frame background, editable design
Queen statue frame background, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9191345/queen-statue-frame-background-editable-designView license
Medallion with Portrait of Carolus Linnaeus by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Medallion with Portrait of Carolus Linnaeus by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8932368/photo-image-person-art-blueFree Image from public domain license
Watercolor pocket watch mobile wallpaper, editable remix design
Watercolor pocket watch mobile wallpaper, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10850355/watercolor-pocket-watch-mobile-wallpaper-editable-remix-designView license
Medallion with Portrait of Comte de Mirabou by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Medallion with Portrait of Comte de Mirabou by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8937040/photo-image-person-art-circleFree Image from public domain license
Beige paper textured background, Queen statue border, editable design
Beige paper textured background, Queen statue border, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9181145/beige-paper-textured-background-queen-statue-border-editable-designView license
Plaque with Robert Boyle by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Plaque with Robert Boyle by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8932794/plaque-with-robert-boyle-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Watercolor pocket watch png element, editable remix design
Watercolor pocket watch png element, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10849482/watercolor-pocket-watch-png-element-editable-remix-designView license
Medallion with Portrait of Josiah Wedgwood by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Medallion with Portrait of Josiah Wedgwood by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8932554/photo-image-frame-person-artFree Image from public domain license
Watercolor pocket watch, editable remix design
Watercolor pocket watch, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10677210/watercolor-pocket-watch-editable-remix-designView license
Medallion with Sacrifice by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Medallion with Sacrifice by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8936525/medallion-with-sacrifice-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Black girl magic Instagram story template
Black girl magic Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/13118072/black-girl-magic-instagram-story-templateView license
Medallion by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Medallion by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8934115/medallion-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Greek Goddess queen statue, ripped paper remix, editable design
Greek Goddess queen statue, ripped paper remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9178981/greek-goddess-queen-statue-ripped-paper-remix-editable-designView license
Plaque with Boys Playing by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Plaque with Boys Playing by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8937062/plaque-with-boys-playing-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Greek Goddess queen statue, ripped paper remix, editable design
Greek Goddess queen statue, ripped paper remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9056983/greek-goddess-queen-statue-ripped-paper-remix-editable-designView license
Plaque with Marcus Aurelius Antoninus by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Plaque with Marcus Aurelius Antoninus by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8932078/plaque-with-marcus-aurelius-antoninus-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Watercolor pocket watch, editable remix design
Watercolor pocket watch, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10850480/watercolor-pocket-watch-editable-remix-designView license
Chess Piece: Pawn by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Chess Piece: Pawn by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8932849/chess-piece-pawn-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Greek Goddess queen statue png, ripped paper remix, editable design
Greek Goddess queen statue png, ripped paper remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9041227/greek-goddess-queen-statue-png-ripped-paper-remix-editable-designView license
Medallion with Portrait of Charles Maurice de Talleyrand by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Medallion with Portrait of Charles Maurice de Talleyrand by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8932977/photo-image-person-art-circleFree Image from public domain license
Graduate globe circle frame, creative remix, editable design
Graduate globe circle frame, creative remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9068233/graduate-globe-circle-frame-creative-remix-editable-designView license
George Washington by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
George Washington by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8931367/george-washington-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Graduate globe circle frame, creative remix, editable design
Graduate globe circle frame, creative remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9060766/graduate-globe-circle-frame-creative-remix-editable-designView license
Frederick I William Charles, Duke of Württemburg by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Frederick I William Charles, Duke of Württemburg by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8932873/photo-image-frame-person-artFree Image from public domain license
Graduate globe circle frame, creative remix, editable design
Graduate globe circle frame, creative remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9060769/graduate-globe-circle-frame-creative-remix-editable-designView license
Medallion with Cupid Lighting His Wick by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Medallion with Cupid Lighting His Wick by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8933299/medallion-with-cupid-lighting-his-wick-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Graduate globe circle frame, creative remix, editable design
Graduate globe circle frame, creative remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9068230/graduate-globe-circle-frame-creative-remix-editable-designView license
Medallion with "Health is Restored" by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Medallion with "Health is Restored" by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8936071/medallion-with-health-restored-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Queen statue frame background, editable design
Queen statue frame background, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9191400/queen-statue-frame-background-editable-designView license
Cameo by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Cameo by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/9042058/cameo-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Queen statue frame background, editable design
Queen statue frame background, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12613936/queen-statue-frame-background-editable-designView license
Plaque: Portrait of William Pitt by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Plaque: Portrait of William Pitt by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8932884/plaque-portrait-william-pitt-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license
Watercolor pocket watch, editable remix design
Watercolor pocket watch, editable remix design
https://www.rawpixel.com/image/10886311/watercolor-pocket-watch-editable-remix-designView license
Medallion with Cupid Singing by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
Medallion with Cupid Singing by Wedgwood Manufactory (Manufacturer)
https://www.rawpixel.com/image/8932899/medallion-with-cupid-singing-wedgwood-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license