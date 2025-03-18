Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagechinoiserieblue chinoiseriemeissenchinese porcelainwhimsicalchinoiserie flowerchinoiserie platechineseCup and Saucer by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)Original public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 900 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 2249 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFloral tea blends poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13501770/floral-tea-blends-poster-templateView licenseTureen by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931798/tureen-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseVintage tea set poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13502007/vintage-tea-set-poster-templateView licenseTeapothttps://www.rawpixel.com/image/8158991/teapotFree Image from public domain licenseVintage tea set Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14456580/vintage-tea-set-instagram-post-templateView licenseTwo-handled Cup and Saucer by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931815/two-handled-cup-and-saucer-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseVintage tea set Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14456576/vintage-tea-set-facebook-story-templateView licenseCup and Saucer by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/9008377/cup-and-saucer-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseVintage tea set blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14456566/vintage-tea-set-blog-banner-templateView licensePlate by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/9019395/plate-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15150209/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseTeapot with coverhttps://www.rawpixel.com/image/8166101/teapot-with-coverFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15149983/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licensePunch Bowl by Chelsea Porcelain Factoryhttps://www.rawpixel.com/image/8931575/punch-bowl-chelsea-porcelain-factoryFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15140299/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licensePlate in the Three Chinese Houses Patternhttps://www.rawpixel.com/image/9012228/plate-the-three-chinese-houses-patternFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15150498/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseTea Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8929463/tea-bowlFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15140089/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseBeakerhttps://www.rawpixel.com/image/12838321/beakerFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15139453/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseTea Bowl and Saucerhttps://www.rawpixel.com/image/8929583/tea-bowl-and-saucerFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15139546/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseWine Pothttps://www.rawpixel.com/image/8932972/wine-potFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15150575/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseBowl with Central Florethttps://www.rawpixel.com/image/9011197/bowl-with-central-floretFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15150080/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseVase (from a garniture of three)https://www.rawpixel.com/image/12837604/vase-from-garniture-threeFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15140068/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseTulip vase from a garniturehttps://www.rawpixel.com/image/8164364/tulip-vase-from-garnitureFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15150099/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseVase (from a garniture of three)https://www.rawpixel.com/image/12837555/vase-from-garniture-threeFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15150223/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseFood warmer with inserthttps://www.rawpixel.com/image/8162015/food-warmer-with-insertFree Image from public domain licenseQingming festival poster template and designhttps://www.rawpixel.com/image/12703824/qingming-festival-poster-template-and-designView licensePlatehttps://www.rawpixel.com/image/8929910/plateFree Image from public domain licenseEditable round plate mockup, pink flower designhttps://www.rawpixel.com/image/10541146/editable-round-plate-mockup-pink-flower-designView licenseSaucerhttps://www.rawpixel.com/image/8162502/saucerFree Image from public domain licenseFloral plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7400433/floral-plate-mockup-editable-designView licenseGlass beaker or lamphttps://www.rawpixel.com/image/8358141/glass-beaker-lampFree Image from public domain license