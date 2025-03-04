Edit ImageCrop1SaveSaveEdit ImagedishwarepatternartcirclefoodplatecraftshapeTray (from a tea service) by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)Original public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 830 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 2076 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarPorcelain plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10414554/porcelain-plate-mockup-editable-designView licenseCup and Saucer by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931482/cup-and-saucer-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseDoodle plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7428229/doodle-plate-mockup-editable-designView licenseCup and Saucer (from a tea service) by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930421/photo-image-person-art-circleFree Image from public domain licenseCeramic craft Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14538101/ceramic-craft-instagram-post-templateView licenseSaladier Bowl by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931625/saladier-bowl-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable plate mockup, tableware product flat lay designhttps://www.rawpixel.com/image/9994525/editable-plate-mockup-tableware-product-flat-lay-designView licensePlate by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931959/plate-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable blue plate interior mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/12342958/editable-blue-plate-interior-mockup-designView licenseDish from the Charlotte Louise Service by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931858/photo-image-person-pattern-artFree Image from public domain licensePlate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7391454/plate-mockup-editable-designView licenseCup and Saucer by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931464/cup-and-saucer-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licensePorcelain platehttps://www.rawpixel.com/image/9625741/porcelain-plateView licenseTeapot (from a tea service) by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930886/teapot-from-tea-service-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseBottle cap png mockup element, editable product packaging designhttps://www.rawpixel.com/image/9419615/bottle-cap-png-mockup-element-editable-product-packaging-designView licenseCup and Saucer by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931855/cup-and-saucer-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable pink plate interior mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/12342970/editable-pink-plate-interior-mockup-designView licenseCup and Saucer by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931505/cup-and-saucer-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licensePorcelain plate mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14804019/porcelain-plate-mockup-editable-product-designView licenseTray for a Tea Service by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931907/tray-for-tea-service-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licensePlate menu, editable paper mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12739031/plate-menu-editable-paper-mockupView licensePlate by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932452/plate-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseBaby dish editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/11220585/baby-dish-editable-mockup-elementView licenseMilk Jug (from a tea service) by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8936814/milk-jug-from-tea-service-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseRealistic plate editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12120181/realistic-plate-editable-mockupView licenseCup and Saucer by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931476/cup-and-saucer-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseHandmade plate png mockup element, editable dish designhttps://www.rawpixel.com/image/9423465/handmade-plate-png-mockup-element-editable-dish-designView licensePlate from the Charlotte Louise Service by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930050/photo-image-pattern-art-circleFree Image from public domain licensePlate flat-lay mockup png element, editable vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/9620779/plate-flat-lay-mockup-png-element-editable-vintage-designView licenseSoup Plate by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931696/soup-plate-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseCoaster editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/11496778/coaster-editable-mockupView licenseCup and Saucer by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931114/cup-and-saucer-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseMuharram holy month Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14538094/muharram-holy-month-instagram-post-templateView licenseCup and Saucer by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930975/cup-and-saucer-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licensePorcelain plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10348803/porcelain-plate-mockup-editable-designView licenseCup and Saucer by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932070/cup-and-saucer-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseBaby dish editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/11304444/baby-dish-editable-mockupView licensePlate by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931518/plate-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseFlower patterned plate mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8152660/flower-patterned-plate-mockup-editable-designView licenseFooted Tray by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931309/footed-tray-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain license