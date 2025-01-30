Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagechinachinese teaexportteawareartcrafttea cuphistorySugar Bowl with Cover by Chinese export porcelainOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1086 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 2715 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarCeramic studio Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12828476/ceramic-studio-instagram-post-templateView licenseTea Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8929463/tea-bowlFree Image from public domain licenseHome decor sale Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12828367/home-decor-sale-instagram-post-templateView licenseSugar Bowl by Denuelle Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932927/sugar-bowl-denuelle-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseFloral tea blends poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13501770/floral-tea-blends-poster-templateView licenseTea Bowl and Saucerhttps://www.rawpixel.com/image/8932600/tea-bowl-and-saucerFree Image from public domain licenseVintage tea set poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13502007/vintage-tea-set-poster-templateView licenseTea Bowl and Saucerhttps://www.rawpixel.com/image/8930623/tea-bowl-and-saucerFree Image from public domain licenseRestaurant promotion poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14448090/restaurant-promotion-poster-templateView licenseCovered Sugar Bowl by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8934763/covered-sugar-bowl-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15140299/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseTea Bowl and Saucerhttps://www.rawpixel.com/image/8929583/tea-bowl-and-saucerFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15140089/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseElegant vintage porcelain dishhttps://www.rawpixel.com/image/8935626/sauceboatFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15139453/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseMilk Jug (Pot à lait Hébert) by Manufacture de porcelaine de Vincennes (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931154/photo-image-art-craft-milkFree Image from public domain licenseVintage tea set Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14456580/vintage-tea-set-instagram-post-templateView licenseTeapot by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931430/teapot-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseVintage tea set Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14456576/vintage-tea-set-facebook-story-templateView licenseCreamer by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/9008342/creamer-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15150575/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseCup by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8934798/cup-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15150080/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseCoffee Pot by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8936755/coffee-pot-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable Chinese porcelain ceramic element sethttps://www.rawpixel.com/image/15139546/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView licenseTea Bowl and Saucer by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931783/tea-bowl-and-saucer-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licenseRestaurant promotion Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14448227/restaurant-promotion-facebook-story-templateView licenseCider Jug with Lidhttps://www.rawpixel.com/image/8939880/cider-jug-with-lidFree Image from public domain licenseVintage tea set blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14456566/vintage-tea-set-blog-banner-templateView licenseCup by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8933756/cup-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licenseRestaurant promotion blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14447946/restaurant-promotion-blog-banner-templateView licenseTeapot by Worcester Porcelain Factory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8935542/teapot-worcester-porcelain-factory-manufacturerFree Image from public domain licenseRestaurant promotion Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13140223/restaurant-promotion-instagram-post-templateView licenseCup and Saucer by Manufacture nationale de Sèvres (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932070/cup-and-saucer-manufacture-nationale-sevres-manufacturerFree Image from public domain licenseChinese New Year wish poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14466187/chinese-new-year-wish-poster-templateView licenseSoup Platehttps://www.rawpixel.com/image/8930742/soup-plateFree Image from public domain licenseChinese New Year wish Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14466198/chinese-new-year-wish-facebook-story-templateView licenseSoup Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8930484/soup-bowlFree Image from public domain licenseChinese New Year wish Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13140023/chinese-new-year-wish-instagram-post-templateView licenseSoup Bowlhttps://www.rawpixel.com/image/8929780/soup-bowlFree Image from public domain license