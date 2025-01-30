Edit ImageCropSaveSaveEdit ImagetrophygoldcityplatefamilysawardcleaningcraftEwer and Basin by Johann Erhard Heuglin, IIOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 972 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2431 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarGold trophy cup element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003765/gold-trophy-cup-element-set-editable-designView licensePlaque: Warrior and Attendantshttps://www.rawpixel.com/image/7820731/plaque-warrior-and-attendantsFree Image from public domain licenseGold trophy cup element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003781/gold-trophy-cup-element-set-editable-designView licenseCabinet (Fassadenschrank)https://www.rawpixel.com/image/8246819/cabinet-fassadenschrankFree Image from public domain licenseGold trophy cup element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003780/gold-trophy-cup-element-set-editable-designView licenseEmperor Antoninus Piushttps://www.rawpixel.com/image/12837988/emperor-antoninus-piusFree Image from public domain licenseGold trophy cup element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003868/gold-trophy-cup-element-set-editable-designView licenseCenter tablehttps://www.rawpixel.com/image/7819887/center-tableFree Image from public domain licenseGold trophy cup element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003786/gold-trophy-cup-element-set-editable-designView licenseParishttps://www.rawpixel.com/image/7822265/parisFree Image from public domain licenseGold trophy cup element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003787/gold-trophy-cup-element-set-editable-designView licenseSaint Johnhttps://www.rawpixel.com/image/8251499/saint-johnFree Image from public domain licenseGold trophy cup element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003808/gold-trophy-cup-element-set-editable-designView licenseSaint Matthewhttps://www.rawpixel.com/image/8251555/saint-matthewFree Image from public domain licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15503687/editable-golden-trophy-design-element-setView licenseGold trophy cup element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003766/gold-trophy-cup-element-set-editable-designView licenseGold trophy cup element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003809/gold-trophy-cup-element-set-editable-designView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15507477/editable-golden-trophy-design-element-setView licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15001761/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15360306/editable-golden-trophy-design-element-setView licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000666/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000670/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15360470/editable-golden-trophy-design-element-setView licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000668/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000675/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000664/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView licenseAward trophy and medal element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15000669/award-trophy-and-medal-element-set-editable-designView license