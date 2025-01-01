Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagelovenaga paintingskitagawa utamarocartoonpersonartclothingdrawingNorthern Quarter (Hokkoku), from the series "Three Amusements of Contemporary Beauties (Tosei bijin sanyu)" by Kitagawa UtamaroOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 574 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1434 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar