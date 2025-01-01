Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageukiyo-e bloomjapanese cherry blossom treetreepersonartjapanese artnaturewaterCherry Blossoms in Full Bloom at Arashiyama (Arashiyama manka), from the series "Famous Places in Kyoto (Kyoto meisho no uchi)" by Utagawa HiroshigeOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 772 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 1931 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar