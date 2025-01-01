Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagecartoonpersonartjapanese artsnowdrawingenvelopepaintingThe Sumida River in Winter Snow (Fuyu Sumidagawa no yuki), from the series "Famous Places in Edo in the Four Seasons (Shiki Koto meisho)" by Utagawa HiroshigeOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 416 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1040 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar