Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageutagawa kunimasakataoka nizaemoncartoonpatternpersonartdrawingpaintingThe actor Kataoka Nizaemon Vll as Iyo no Taro in the play "Seiwa Nidai Oyose Genji," performed at the Miyako Theater in the eleventh month, 1796 by Utagawa KunimasaOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 860 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2151 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar