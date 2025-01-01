Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagejapan engravingjapanese engravingtairacartoontreespatternpersonartActor Ichikawa Danjûrô IV as Taira no Tomomori Disguised as Tokaiya Gimpei in “Yoshitsune’s Thousand Cherry Trees” (“Yoshitsune sembon-zakura”) by Katsukawa ShunshoOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 584 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1460 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar