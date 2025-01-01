Edit ImageCrop6SaveSaveEdit Imageutagawa hiroshigetsukijapan draw moonmoonmoon drawingleavespatternartThe Moon Seen Through Leaves (Hagoshi no Tsuki), from the series "Twenty-eight Views of the Moon (Tsuki nijuhakkei no uchi)" by Utagawa HiroshigeOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 542 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1355 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar