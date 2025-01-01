Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagesamuraisamurai artkatsukawa shunshojapanese engravingcartoonpapercloudspeopleActor Ichikawa Danzô III as Shôki the Demon-Queller in “Dandyish Design: Lightning Amid Clouds” (“Date moyô kumo ni imazuma”) by Katsukawa ShunshoOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 558 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1395 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar