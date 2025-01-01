Edit ImageCrop4SaveSaveEdit Imagefujisea of sattaviews of mount fujijapan birdssuruga sattajapanese waterutagawa hiroshigeanimalThe Sea off Satta in Suruga Province (Suruga Satta no kaijo), from the series "Thirty-six Views of Mount Fuji (Fuji sanjurokkei)" by Utagawa HiroshigeOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 803 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2007 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar