Edit ImageCropSaveSaveEdit ImagecartoonpaperanimalflowerpatternpersonartclothingActor Iwai Hanshirô IV Performs the Triple Umbrella Dance in “Flower of Japan: Ono no Komachi’s Five Characters” (“Kuni no Hana Ono no Itsumoji”) by Katsukawa ShunshoOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 575 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1438 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar