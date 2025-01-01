Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagejapanese monsterstairaforestjapanese stampstampcartoonpatternpersonActors Ichikawa Danjûrô V as Watanabe Kiou Takiguchi and Nakamura Nakazô I as Taira no Kiyomori in the “Shibaraku” scene from “Forest of the Nue Monster: Target of the Eleventh Month” (“Nue no Mori Ichiyô no Mato”) by Katsukawa ShunshoOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 542 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1355 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar