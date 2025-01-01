Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagemount fujifujiskyartbuildingjapanese artdrawingenvelopeTago Bay in Suruga Province (Suruga Tago-no-ura), from the series "Thirty-six Views of Mount Fuji (Fuji sanjurokkei)" by Utagawa HiroshigeOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 866 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 2166 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar