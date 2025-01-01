Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagesamuraijapanese artmatsumotojapanese public samuraidrawingprintjapan samuraijapanese styleThe Actors Bando Hikosaburo II as Watanabe no Tsuna and Matsumoto Tomijuro as Hakamadare no Yasusuke in the play "Furitsumu Hana Nidai Genji," performed at the Ichimura Theater in the eleventh month, 1765 by Kitao ShigemasaOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 566 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1416 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar