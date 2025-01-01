Edit ImageCrop1SaveSaveEdit ImagecartoonpaperpatternpersonartmanclothingdrawingThe Actor Ichikawa Monnosuke I as Oiso no Tora in the play "Nigiwai Suehiro Soga," performed at the Morita Theater in the first month, 1721 (?) by Torii Kiyonobu IOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 569 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1423 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar