The Actors Nakayama Kojuro VI (Nakamura Nakazo I) as Hatchotsubute no Kiheiji, Otani Hiroji III as Miura Arajiro, Ichikawa Yaozo III as Akugenta Yoshihira, Sawamura Sojuro III as Taira no Shigemori, in the shosa "Fukyoku Edo Geisha," performed at the Nakamura Theater in the eleventh month, 1785 by Torii Kiyonaga

Original public domain image from Art Institute of Chicago