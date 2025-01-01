Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagephysionomies tragiquesmeropefuncartoonpaperpersonartmenMerope. “A soldier of my stature is quite able to run the state once defended with so much fun,” plate 2 from Physionomies Tragiques (recto); Provost. (dans le Puff - Thtre Français) "Le Puff, est l'art de semer et de faire èclore á son profit la chose qui n'est pas" (verso) by Honoré-Victorin DaumierOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 965 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 2412 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar